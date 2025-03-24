Mansur Yavaş ‘tan Net Cevap

Mansur Yavaş yayınladığı açıklama ile son dönemde kendisine yönelen eleştirilere yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolara yönelik sert müdahaleyi eleştiren Mansur Yavaş, kendisine yönelik yöneltilen eleştirilere Saraçhane’den yanıt verdi.

Mansur Yavaş, Saraçhane’de yaptığı konuşma sırasında, eylemlerdeki gençlere uygulanan biber gazı ve sert müdahaleye tepki göstererek, aynı gün doğu illerinde düzenlenen Nevruz mitinglerine dikkat çekmişti. Açıklamaları sonrası özellikle DEM Parti yöneticilerinden sert tepkiler alan Yavaş, sosyal medyada “ırkçılık” ve “Kürt düşmanlığı” ile suçlandı.

DEM Parti eski Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Mansur Yavaş’ı sosyal medya üzerinden hedef alarak, “Faşo” ifadesini kullanmıştı. Bu suçlamalara karşılık veren Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak şunları kaydetti:

“Saraçhane’de yaptığım konuşmayı çarpıtarak siyasallaştırmaya çalışanları dikkatle izliyorum. Konuşmam çok açık: Anayasa ile güvence altına alınmış gösteri hakkına yönelik çifte standardı eleştirdim.

Polisin bir mitingde sergilediği müsamahanın, İstanbul Saraçhane’de ya da Ankara Kızılay’da gösterilmemesini ve gençlerimize biber gazı, tazyikli suyla müdahale edilmesini eleştirdim. Bu eleştirimiz, anayasal haklara yönelik farklı muameleyedir.

Dün ‘PKK sevdalısı’ dediler, bugün ‘Kürt düşmanı’ diye hedef gösteriyorlar ama kimse heveslenmesin: Ne bu algılara teslim oluruz ne halkımıza sırt çeviririz. Kürt kardeşlerimizi terörle aynı kefeye koyan anlayışa hep karşı durdum. Bugün de aynı noktadayım.

Bu toprakları var eden her bir vatandaşımız gibi Kürt yurttaşlarımız da başımızın tacıdır. Ankara’da Kürt nüfusun yoğun olduğu ilçelerde aldığımız güçlü destek, halkımızın bu anlayışı sahiplendiğinin açık göstergesidir. Aynı şekilde, PKK gibi eli kanlı bir terör örgütüne karşı duruşumuz da nettir; dün ne dediysek bugün de aynı yerdeyiz.

Anayasa’nın 3. Maddesi açıktır: ‘Bayrağı, şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır.’ Tek bayrağımız da budur, adı Türk Bayrağı’dır.”

Açıklamasında, güvenlik güçlerinden barışçıl gösterilere karşı orantısız güç kullanmamalarını da isteyen Mansur Yavaş, “Ülkemizin her yerinde eylem yapan vatandaşlarımıza yönelik, güvenlik güçlerimizden aynı şefkati bekliyoruz” dedi.

Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.