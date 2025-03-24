SON DAKİKA; CHP Kurultay Krizi Devam Ediyor

Son Dakika Gelişmesi CHP’de yeniden kriz yarattı.

CHP’de son dönemlerin değişmeyen gündemi kurultay krizi, bir son dakika haberi ile tekrar gündeme geldi. Lütfü Savaş öncülüğündeki üç CHP’li, CHP 38. Kurultayı için usulsüz olduğu gerekçesiyle iptal talep etmişti. Bu kapsamda mevcut yönetimin görevden alınması talebi daha önce mahkeme tarafından reddedilmişti. CHP ise bu tartışmaları sona erdirmek ve hâlâ sürmekte olan kayyum riskini sona erdirmek için kurultayı olağanüstü şekilde yenileme talimatı vermiş ve kurultay tarihi 6 Nisan olarak belirlenmişti. Ancak Lütfü Savaş öncülüğündeki üç CHP’li, bu kez de 38. Kurultay için soruşturma sürdüğü gerekçesiyle yeni kurultay düzenlenemeyeceğini öne sürerek “yürütmeyi durdurma” talep etti. Bu halde kurultay için iptal ve devamında CHP’ye kayyum riski tekrar ciddi şekilde gündeme gelmiş oldu.