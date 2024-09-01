Rusya’nın Harkiv’e düzenlediği hava saldırılarına 30 kişi yaralandı

Rus ordusunun Ukrayna’nın Harkiv kentine düzenlediği hava saldırılarında 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Harkiv’e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Saldırılarda sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, “Şu ana kadar 30’dan fazla yaralı var. Arama kurtarma operasyonu için gerekli tüm ekipler görevlendirildi.” ifadesini kullandı.

Rus saldırılarını önlemek için uluslararası ortakların Ukrayna’ya yardım konusunda daha “cesur” olmaları gerektiğini aktaran Zelenskiy, “Gereken şey olağanüstü bir çaba değil, liderlerin yeterli cesaretidir. Ukrayna’ya kendini savunması için ihtiyaç duyduğu her şeyi verme cesareti.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, başka bir paylaşımında da Rusya’nın sadece geçen hafta ülkesine 160’ın üzerinde çeşitli tipte füze, 780 güdümlü hava bombası ve 400 İHA fırlattığını bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli silahların, Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik kullanılması konusundaki kısıtlamaların kaldırılmasını bir kez daha talep etti.

Rusya’dan Harkiv’e 10 hava saldırısı düzenlendi

Öte yandan, Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da Telegram hesabından Harkiv’deki son durumu değerlendirdi.

Kente yönelik 10 hava saldırısı düzenlendiğini aktaran Sinegubov, kentteki bir alışveriş merkezi ile bir spor salonu gibi sivil altyapıların hedef alındığını belirtti.

Sinegubov, ilk belirlemelere göre Harkiv’e fırlatılan füzeler arasında İskender tipi füzenin de olduğunu iddia etti.

Yaralılar ve hasar hakkında bilgileri toplamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sinegubov, mevcut bilgilere göre can kaybı olmadığını kaydetti.

Ölü ve yaralı siviller, enerji altyapısında büyük hasar… Rusya Ukrayna’ya bir kez daha büyük bir saldırı düzenledi.

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