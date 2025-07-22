İsrail’den 25 ülkenin ateşkes çağrısına ret

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların durdurulması için yapılan küresel ateşkes çağrısını geri çevirdi. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada’nın da bulunduğu 25 ülkenin imzasını taşıyan ortak açıklamada, sivillere yönelik saldırılar ve yardım engelleri sert ifadelerle eleştirilirken, İsrail Dışişleri Bakanlığı bu çağrının “gerçeklerden kopuk” olduğunu öne sürdü.

İsrail, bildiriyi reddetti

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de sivillere yönelik saldırıları ve insani yardım engellerini kınayan 25 ülkenin ortak bildirisine tepki gösterdi. Açıklamada, yardıma muhtaç Filistinlilerin öldürülmesini eleştiren bildirinin “Hamas’a yanlış mesaj verdiği” iddia edildi.

Bakanlık, “Tel Aviv yönetiminin Gazze’deki sivil kayıplarla ilgili tüm suçlamaları reddettiğini” belirtti. Ayrıca, bildirideki insani kaygıların, süren ateşkes müzakereleri sırasında dile getirilmesinin müzakere sürecini olumsuz etkileyebileceği ileri sürüldü.

Tel Aviv: Hamas müzakere taslağını reddetti

İsrail tarafı, Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen ateşkes görüşmeleriyle ilgili olarak da açıklamada bulundu. Buna göre, Tel Aviv yönetimi müzakere edilen anlaşma taslağına “evet” dediğini, ancak Hamas’ın taslağı “inatla reddettiğini” iddia etti. Açıklamada, müzakerelerin “hassas bir süreçten geçtiği” ve bu nedenle uluslararası aktörlerin açıklamalarında dikkatli olması gerektiği savunuldu.

25 ülkeden sert ortak açıklama

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar ve yardım kuşatması uluslararası kamuoyunda giderek daha fazla tepki topluyor. İngiltere, Fransa, Kanada ve Avrupa Birliği’nden yetkililerin de aralarında bulunduğu 25 ülke ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, “Yardım almak isteyen sivillerin öldürülmesini kınıyoruz. 800’den fazla Filistinlinin bu şekilde yaşamını yitirmesi dehşet verici” ifadelerine yer verildi. İsrail’in insani yükümlülüklerine uyması gerektiği vurgulandı.

“İnsani yardım kenti” teklifine tepki

Ortak açıklamada, Gazze’deki sivillerin “insani yardım kenti” adı altında başka bölgelere taşınmasına yönelik teklifin kesin bir dille reddedildiği belirtildi. Bildiride, “İsrail’in 21 aydır süren saldırıları artık koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes ile sona erdirilmelidir” çağrısı öne çıktı.

