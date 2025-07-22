Trump “İkna Ettim” dedi, Coca-Cola yeni kola çıkarıyor

Coca-Cola, uzun süredir mısır şurubuyla tatlandırılan içeceklerine alternatif olarak, kamış şekeriyle üretilmiş yeni bir kola çeşidini bu sonbaharda piyasaya süreceğini açıkladı. Şirketin bu kararı, geçtiğimiz hafta Başkan Donald Trump’ın sosyal medyada yaptığı ve Coca-Cola’yı tarif değişikliğine ikna ettiğini öne sürdüğü paylaşımın ardından geldi.

Klasik tarif değişmiyor, yeni ürün raflara geliyor

Şirketin salı günü yayımladığı mali raporda, “süregelen yenilik stratejisi” kapsamında, ABD menşeli kamış şekeriyle hazırlanmış özel bir kola ürününün satışa sunulacağı belirtildi. Ancak bu ürün, Coca-Cola’nın mevcut tarifinin yerini almayacak; mısır şurubu kullanılan klasik kola satışta kalmaya devam edecek.

Coca-Cola’dan yapılan açıklamada, “Bu yeni ürün, şirketin güçlü temel portföyünü tamamlayıcı nitelikte olacak ve farklı tercihlere hitap eden alternatifler sunacak” denildi.

Trump: “İkna ettim” dedi ama tarif sabit kaldı

Geçtiğimiz hafta Truth Social platformunda açıklama yapan Donald Trump, Coca-Cola’nın mısır şurubu kullanımından vazgeçmeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Ancak şirketin resmi duyurusu, Trump’ın açıklamasına sınırlı bir karşılık niteliğinde kaldı: Yeni bir ürün geliyor, fakat ana tarifte değişiklik yok.

Mısır şurubuna karşı hükümet içinden de tepki

Trump’ın Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., mısır şurubuna uzun süredir karşı çıkıyor. Kennedy, bu tatlandırıcının obezite ve diyabet riskini artırdığına dikkat çekerek “Bu ürün, hastalık formülü” ifadesini kullanmıştı.

Ancak uzmanlar, ister mısır şurubu ister kamış şekeri olsun, yüksek şeker tüketiminin genel sağlık için zararlı olduğunu vurguluyor. Tüketici hakları savunucusu Eva Greenthal, “Amerikan gıda sisteminin daha sağlıklı hale gelmesi için hükümetin önceliği şekeri azaltmak olmalı, şekeri değiştirmek değil” dedi.

PepsiCo cephesinde büyük değişiklik yok

Coca-Cola’nın hamlesine rağmen PepsiCo tarafında ise radikal bir değişiklik yapılmadı. Ancak şirketin yeni duyurduğu prebiyotik sodasında ve Poppi adlı yakın dönemde satın aldığı markada kamış şekeri kullanılıyor.

PepsiCo CEO’su Ramon Laguarta ise geçen hafta CNBC’ye yaptığı açıklamada, ABD’de şekerin yüksek maliyetine dikkat çekerek, “Bu konuda hükümetle görüşme yürütülmesi gerekiyor. Daha uygun maliyetli bir şeker stratejisiyle sektör genelinde geçişi kolaylaştırmak mümkün olabilir” dedi.

