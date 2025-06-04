İsrailli bakandan Fransa’ya sert uyarı

İsrail Ekonomi Bakanı Nir Barkat, FRANCE 24 kanalına verdiği röportajda, ülkesinin Filistin devletine açıkça karşı olduğunu dile getirdi. Barkat, Batı Şeria’daki Filistinliler için “emirlik modeli” oluşturulmasını önererek, “Başarılı Arap ülkeleri kabile yapısına dayanır” ifadelerini kullandı.

Oslo Anlaşmaları’nı da başarısızlıkla nitelendiren Barkat, İsrail parlamentosundaki 120 milletvekilinden 99’unun Filistin devletine karşı oy kullandığını hatırlattı.

Barkat’tan Fransa’ya uyarı: Yanlış yola sapmayın

Barkat, Filistin devletini tanıma hazırlığında olan Fransa’yı da hedef aldı. Paris yönetimini uyararak, “Yanlış yola sapmayın. Orta Doğu’daki tek demokrasiyi destekleyin” çağrısında bulundu. Fransa’nın İsrail’e baskı uygulaması yerine Gazze’deki savaşın hızlıca sona ermesi için destek vermesi gerektiğini söyledi.

“Yardımların Hamas’a değil halka ulaşmasını istiyoruz”

Gazze’de Amerikan ve İsrail destekli yardım kuruluşlarının dağıtım noktaları yakınında yaşanan ölümcül olayların ardından konuşan Barkat, insani yardımların doğrudan sivillere ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. “Yardımları halkla buluşturmak istiyoruz, Hamas ise bunu engellemeye çalışıyor” dedi.

Batı’ya mesaj: Gerçek düşman cihatçılar

İsrail’in Mayıs ayında başlattığı “Gideon’un Arabaları Operasyonu” sonrası Batılı ülkelerden gelen sert tepkilere de yanıt veren Barkat, özellikle İngiltere, Fransa ve Kanada’dan gelen “somut adım” tehditlerini reddetti. “Kimse bizi durduramaz. Tehlike altındaki biziz” diyen Barkat, “Gerçek düşman cihatçılar ve teröristlerdir. Onları desteklemeyin” çağrısında bulundu.

