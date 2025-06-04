Elon Musk’tan Cumhuriyetçilere çok sert çıkış

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, ABD Kongresi’nde Cumhuriyetçiler tarafından geçirilen ve Trump’ın ekonomik programının temelini oluşturan dev harcama paketine çok sert tepki gösterdi. X hesabından paylaşım yapan Musk, “Bu iğrenç bir rezillik” ifadesini kullanarak şunları yazdı:

“Artık dayanamıyorum. Bu devasa, çirkin, kulislerle dolu Kongre harcama paketi iğrenç bir rezilliktir. Oylayanlardan utanmalarını istiyorum. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz, biliyorsunuz.”

Yasa tasarısının, ülkenin bütçe açığını 2.5 trilyon dolara çıkaracağını ve Amerikalılara sürdürülemez bir borç yükü bindireceğini belirten Musk, destek verenleri doğrudan hedef aldı.

Elon Musk: Kasım’da bu ihaneti yapanları görevden alacağız

Elon Musk, aynı gün yaptığı ikinci paylaşımda, Cumhuriyetçi Parti içinde bir iç hesaplaşma çağrısında bulundu. Musk, “Gelecek yıl kasım ayında, Amerikan halkına ihanet eden tüm siyasetçileri görevden alacağız” dedi.

2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilere destek veren Musk’ın bu çıkışı, parti içinde büyük yankı uyandırdı.

Yasa teklifi Tesla’yı dışarıda bıraktı, Musk öfkeli

Konuya yakın bir kaynak, Musk’ın tepkisinin arkasında dört temel neden olduğunu belirtti. Bunların başında elektrikli araç vergi kredilerinin yasada yer almaması geliyor. Ayrıca Musk’ın desteklediği Jared Isaacman’ın NASA yöneticiliği adaylığının geri çekilmesi ve FAA’nın Starlink sistemine geçmemesi de gerilimi tırmandırdı.

Cumhuriyetçi cephede görüş ayrılığı

Senato Cumhuriyetçi Lideri John Thune, Musk’a ilişkin “DOGE’de yaptıklarına saygı duyuyoruz. Bu konuda ise farklı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Senatör Kevin Cramer ise Musk’a kısmen hak verdi: “Bir noktada haklı. Ama büyümeyi de hesaba katmak gerek.” Ted Cruz ise Senato’da değişiklik yapılmasıyla tasarının düzeltileceğine inandığını belirtti.

Demokratlar temkinli destek verdi

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise “Elon Musk’la aynı fikirdeyim” dedi.

Ancak Senatör Chris Murphy duruma şüpheyle yaklaştı ve “Bir günde iki kez doğruyu gösteren bozuk saat gibi. Bu çıkışının samimi olduğunu sanmıyorum” dedi.

Beyaz Saray: Bu bir şaheser

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Musk’ın eleştirilerine yanıt verdi. Leavitt, “Başkan zaten Elon Musk’ın bu yasa hakkındaki fikrini biliyor. Bu büyük, güzel bir yasa ve Başkan kararından dönmeyecek” dedi.