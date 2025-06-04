İngiltere’den İsrail’e sert çıkış: Gazze’deki yardım engeli insanlık dışı

İngiltere’nin Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, Gazze‘de insani yardım almak için bekleyen sivillerin vurularak öldürüldüğü olaylara ilişkin İngiltere Parlamentosu’nda konuştu. Falconer, yaşananların “şoke edici” olduğunu belirterek, olayların bağımsız bir soruşturmayla derhal incelenmesi ve sorumluların adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

“İsrail’in yeni yardım sistemi insanlık dışı”

Falconer, İsrail’in Gazze’de yardımların ulaştırılması için uygulamaya koyduğu yeni sistemin uluslararası uyarılara rağmen yürürlüğe girdiğini belirtti. “Sonuçlar son derece acı verici oldu” diyen Falconer, “İsrail’in yardım ulaştırma konusunda uygulamaya koyduğu yeni önlemler insanlık dışıdır, umutsuzluğu körüklemektedir ve sivilleri tehlikeye atmaktadır. İsrail’in Gazze’ye yardımı sebepsizce engellemesine son verilmelidir. Bu uygulama insanlık dışıdır” dedi.

Gazze’deki ölümler rahatsızlık yarattı

Bakan Falconer, İsrail-ABD destekli “Gazze İnsani Yardım Vakfı” çevresinde sivillerin hedef alınmasının özellikle endişe verici olduğunu vurguladı. Yardıma ulaşmaya çalışan insanların hayatını kaybetmesini, “yardım ihtiyacının ne kadar acil ve derin olduğunu gösteren trajik bir tablo” olarak niteledi.

İsrail’e çağrı: BM ve STK’lara erişim izni verin

İngiliz Bakan, İsrail hükümetine, Birleşmiş Milletler ile insani yardım kuruluşlarının Gazze’de engelsiz çalışmasına izin vermesi çağrısında bulundu. Gazze‘ye güvenli yardım koridorlarının açılması ve temel ihtiyaç maddelerinin ulaştırılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

“Ateşkes, kalıcı çözüm için en iyi yoldur”

Falconer, sağlık çalışanları ve hastanelerin korunması gerektiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“Ateşkes, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kalıcı siyasi çözümü sağlamanın en iyi yoludur.”

İsrail’in askeri operasyonlarını genişletme kararının ve yardım kısıtlamalarının bu hedeflere zarar verdiğini söyleyen Falconer, iki devletli çözümün Orta Doğu’ya barış, güvenlik ve istikrar getirecek tek seçenek olduğunu vurguladı.

