İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’nin işgal planını onayladı

İsrail’in Gazze’ye yönelik yeni adımı uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor. Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayıyla birlikte “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verilen operasyon kapsamında Gazze kentinin işgali resmen planlandı. İlk aşamada kentin güneyine zorla göç ettirme ve yoğun saldırılarla kuşatma süreci başlatılacak.

Gazze işgal planının ayrıntıları

The Times of Israel’in haberine göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmaylarıyla yapılan toplantıda, Gazze kentinin işgaline ilişkin ayrıntılı bir plan sunuldu. Katz’ın onayladığı bu plana göre:

Yaklaşık 1 milyon Filistinli bölgenin güneyine sürülecek.

Kent kuşatılarak yoğun saldırılarla işgal edilecek.

İkinci aşamada, Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının kontrol altına alınması hedeflenecek.

60 bin yedek asker göreve çağrılacak

İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, işgal operasyonu kapsamında 60 bin yedek asker silah altına alınacak. Ordunun açıklamasına göre tüm askerler doğrudan Gazze kentindeki operasyona katılmayacak. Ancak saldırıların sürmesi halinde bu sayının 130 bine çıkarılması bekleniyor.

Netanyahu’nun açıklaması

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgaline onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu da yaptığı açıklamada, hedeflerinin Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmek olduğunu söylemişti. İsrail basını, işgalin eylül ayından önce başlamasının beklenmediğini aktarmıştı.

Gazze’de tarihsel arka plan

İsrail, 1967’den 2005’e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi’ni işgal altında tuttu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze, 18 yıldır ağır abluka koşullarında bulunuyor. Son olarak 18 Mart’ta ateşkesin bozulmasının ardından 17 Mayıs’ta “Gideon’un Savaş Arabaları” isimli operasyon başlatılmıştı.

