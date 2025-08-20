21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince 21 ilde yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. 43 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 29’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun ayrıntıları

Bakan Yerlikaya’nın aktardığına göre, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferine aracılık ettikleri belirlendi. Ayrıca sosyal medya platformlarında sahte “elektrikli bisiklet, cep telefonu satışı ve yatırım danışmanlığı” ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ele geçirilen materyaller

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyale el konuldu. Elde edilen verilerin soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

Yerlikaya, operasyonları yürüten valilikler, cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK’a teşekkür ederek, “Kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

