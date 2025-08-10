Netanyahu: Gazze’de operasyon bitmeyecek

Gazze’de savaşın 22’nci ayına girilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu uluslararası ve iç kamuoyundan yükselen tepkilere rağmen yeni askeri operasyonu savundu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze gündemiyle toplanmasından dakikalar önce yabancı basına konuşan Netanyahu, “Gazze’yi işgal etmek istemiyoruz, Gazze’yi özgürleştirmek istiyoruz” dedi. Başbakan, Hamas’ın tamamen ortadan kaldırılmasının “kaçınılmaz hedef” olduğunu ifade etti.

Netanyahu’dan yabancı basına mesaj

Netanyahu, son günlerde İsrail ordusuna daha fazla yabancı gazetecinin Gazze’ye girmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı. Bu adım, savaşın başladığı günden bu yana bölgeye yalnızca askeri eşliklerle giriş yapılabilmesi nedeniyle dikkat çekici bulundu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, Gazze’de kullanılabilecek askeri teçhizat ihracatını durdurma kararını da eleştiren Netanyahu, “Dünya çapında bir yalan kampanyası var” ifadelerini kullandı.

“Açlık yok” dedi, yoksunluğu kabul etti

Gazze’deki insani krize değinen Netanyahu, daha önce dile getirdiği “açlık yok” söylemini yumuşatarak “yoksunluk” olduğunu kabul etti. Yardım dağıtım noktalarının artırılması gerektiğini söyleyen Başbakan, ayrıntı vermekten kaçındı.

Gazze’de insani tablo ağırlaşıyor

Hastane kaynaklarına göre, yardım almak için bekleyen en az 26 Filistinli son 24 saatte yaşamını yitirdi. Nasser Hastanesi, Rafah ile Han Yunus arasındaki Morag koridoru yakınında 15 kişinin yardım beklerken öldüğünü bildirdi. Kuzey Gazze’de Zikim geçişi yakınında ise 6 kişi hayatını kaybetti. Tanıklar, merkezi Gazze’deki yardım dağıtım alanı yakınında havaya ateş açıldığını, ardından kalabalığa ateş edildiğini anlattı.

Hava saldırılarında can kayıpları

Yerel hastanelere göre, Gazze kentindeki balıkçı limanı yakınında 3, Han Yunus’ta bir çadırı hedef alan saldırıda ise ikisi çocuk 4 kişi öldü. İsrail ordusu saldırılarla ilgili yorum yapmadı ancak Hamas’ın sivil bölgelerden faaliyet yürüttüğünü öne sürdü.

Açlık kaynaklı ölümler artıyor

Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın başlamasından bu yana yetersiz beslenme nedeniyle ölen çocuk sayısının 100’e ulaştığını açıkladı. Haziran ayı sonundan bu yana ise 117 yetişkin aynı sebeple hayatını kaybetti. Bu ölümler, savaşta ölen toplam 61 bin 400 kişi arasına dahil edilmedi.

İsrail’de protestolar ve rehine tepkisi

Tel Aviv’de on binlerce kişi Netanyahu hükümetini protesto etti. Gazze’de rehin tutulan 50 kişiden 20’sinin hayatta olduğu düşünülürken, aileler genişleyen operasyonların rehinelerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu. Omri Miran’ın eşi Lishay Miran-Lavi, ABD Başkanı Donald Trump ve özel temsilci Steve Witkoff’a çağrı yaparak “Ordunun Gazze’ye daha derin girmesi eşimi tehlikeye atıyor” dedi.

Batı Şeria’da tansiyon yüksek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Batı Şeria’nın kuzeyinde süren askeri operasyonları inceledi. İsrail ordusu, militan tehdidini ortadan kaldırmak için bölgedeki mülteci kamplarında yıl sonuna kadar kalacağını açıkladı.

