Netanyahu’dan orduya talimat: Gazze işgali kısa sürede tamamlansın

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun orduya Hamas’ın “yenilgiye uğratılması” için yürütülecek Gazze işgalinin hızlandırılması emrini verdiği duyuruldu. İsrail basınına konuşan askeri yetkililer ise Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın onayladığı planın önümüzdeki günlerde Netanyahu’ya resmi olarak sunulacağını açıkladı.

İşgal saldırılarına “Gideon’un Savaş Arabaları II” adı verildi. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye sürülmesi, kentin kuşatılması ve yoğun bombardıman sonrası işgal edilmesi hedefleniyor.

60 bin yedek asker göreve çağrılıyor

İsrail ordusu, operasyon kapsamında 60 bin yedek askerin silah altına alınacağını duyurdu. Beş tümenin görev alacağı operasyonun kademeli ilerleyeceği, özellikle Gazze’nin kuzeyindeki Jabalia ve Zeitoun bölgelerinde hazırlıkların başladığı belirtildi.

Uluslararası tepkiler sert

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bu plan iki halk için felaket olur, bölgeyi kalıcı savaşa sürükler” dedi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), yüzbinlerce insanın yeniden göçe zorlanmasının mevcut insani felaketi daha da derinleştireceğini vurguladı.

BM İnsan Hakları Ofisi, son günlerde yüzlerce ailenin açlık ve susuzluk içinde Gazze’nin doğu ve güney mahallelerinden kaçmak zorunda kaldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler ayrıca, İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararını “uluslararası hukuka aykırı” diyerek kınadı.

Gazze’de ağır tablo

Gazze’nin Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığına göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana 62 binden fazla kişi hayatını kaybetti. BM’ye göre bölgede açlık “acil seviye”ye ulaştı, yüzlerce çocuk ve anne yetersiz beslenmeden yaşamını yitirdi.

Netanyahu’nun açıklaması

Netanyahu, askeri operasyonun hedefini “rehinelerin kurtarılması ve Hamas’ın tamamen mağlup edilmesi” olarak açıkladı. Savunma Bakanı Katz ise operasyonun ardından “Gazze artık eskisi gibi olmayacak” ifadelerini kullandı.