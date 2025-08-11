İsrail, Gazze’de 6 gazeteciyi öldürdü

Gazze kentinde İsrail ordusunun Şifa Hastanesi yakınında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırı, basın dünyasında büyük tepki çekti. Aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da bulunduğu 6 gazeteci yaşamını yitirirken, çok sayıda gazeteci yaralandı. Filistinli yetkililer, saldırının “tam teşekküllü bir savaş suçu” olduğunu vurguladı.

Hedef alınan isimler

Gazze hükümetinin Medya Ofisi, saldırıda yaşamını yitiren diğer gazetecilerin foto muhabirler İbrahim Zahir, Mümin Alive, Muhammed Nevfel ve Muhammed el-Halidi olduğunu açıkladı. İsrail ordusu ise Enes eş-Şerif’in öldürüldüğünü kabul etti, ancak onu “Hamas hücre lideri” olmakla suçladı.

“Gerçeği susturma girişimi”

Gazze Medya Ofisi, saldırının “gerçeği susturmak ve soykırım suçlarının izlerini silmek” amacıyla yapıldığını belirterek, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de öldürdüğü gazeteci sayısının 238’e yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, uluslararası basın örgütlerine Filistinli gazetecilere acil koruma sağlama çağrısı yapıldı.

Enes eş-Şerif’in vasiyeti

Saldırıda hayatını kaybeden Enes eş-Şerif’in sosyal medya hesabından yayımlanan vasiyetinde, “Bu sözlerim size ulaştıysa bilin ki İsrail beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardı” ifadeleri yer aldı. Halkının sesi olmak için tüm gücünü kullandığını belirten eş-Şerif, Filistin’i “Müslümanların tacındaki mücevher” olarak nitelendirdi ve “Gazze’yi unutmayın” çağrısında bulundu. Vasiyetinde kızına, oğluna, annesine ve eşine sahip çıkılması ricasında bulundu.

Gazze’de yaşananlara uluslararası tepkiler

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, gazetecileri hedef alan saldırıları “uluslararası hukukun açık ihlali” olarak tanımladı ve uluslararası toplumu İsrail’e hesap sormaya çağırdı. Hamas ise saldırının “faşizm ve suç sınırlarını aşan bir vahşet” olduğunu belirterek, bunun Gazze’de planlanan büyük katliamın ön hazırlığı olduğunu savundu.

Al Jazeera’dan sert açıklama

Al Jazeera televizyonu, saldırının “Gazze işgali öncesinde sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim” olduğunu belirtti. Açıklamada, Enes eş-Şerif’in İsrail’in Gazze’ye dayattığı açlığı dünyaya belgeleyen en cesur gazetecilerden biri olduğu vurgulandı.

“Büyük bir katliamın habercisi”

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, gazetecilere yönelik saldırının İsrail’in Gazze’de büyük bir katliam planladığının işareti olduğunu söyledi. “Gazze ve dünya, gerçeği aktaran seslerini kaybetti” diyen Ebu Silmiyye, İsrail’in görüntü ve bilgi akışını tamamen keserek harekete geçmek istediğini ifade etti.

