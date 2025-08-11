Halit Yukay’ın kaybolduğu tekne faciasında gemi kaptanı tutuklandı

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos’ta Graywolf isimli teknesiyle Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açıldı. Saat 17.00’den sonra kendisinden haber alınamayan Yukay’ın teknesi kısa süre sonra Marmara Adası açıklarında parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Arama-kurtarma ekipleri 7 gündür süren çalışmalara rağmen Yukay’a ulaşamazken, olay bölgesinden geçtiği tespit edilen yük gemisinin kaptanı C.T. gözaltına alındı. Soruşturmada elde edilen bulgular, tekneye çarpan gemi ihtimalini güçlendirdi.

İzler gemiye ait çıktı

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Graywolf isimli tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin, C.T.’nin kaptanlığını yaptığı gemiye ait olduğu belirlendi. Geminin baş kısmında da benzer sürtünme izleri tespit edildi.

Kaptanın ifadesi

C.T., ifadesinde olay günü saat 17.10 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi.

Kamera kayıtları şüpheyi artırdı

Yapılan incelemelerde, geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, Kocaeli Limanı’na varmasının ardından kaptan C.T. ve bir kişinin geminin baş kısmını incelediği kamera kayıtlarına yansıdı. Sahil Güvenlik’e herhangi bir ihbarda bulunulmadığı tespit edildi.

Tutuklama kararı

İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan C.T., savcılığın itirazı üzerine “taksirle ölüme neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdüğü bildirildi.

