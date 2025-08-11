Kuzey Kore’den ABD-Güney Kore tatbikatına sert uyarı

Kuzey Kore; ABD ve Güney Kore’nin 18-28 Ağustos tarihleri arasında Kore Yarımadası’nda düzenleyeceği “Ulji Özgürlük Kalkanı” ortak askeri tatbikatına sert tepki gösterdi. Savunma Bakanı No Kwang Chol, tatbikatın Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamını istikrarsızlaştıracağını vurgulayarak, “Ordumuz, sınırı aşan herhangi bir provokasyon durumunda egemenlik haklarını öz savunma düzeyinde kesin olarak kullanacaktır” dedi.

Kuzey Kore’den dikkat çeken açıklama

No Kwang Chol, yazılı açıklamasında tatbikatı “provokatif bir adım” olarak nitelendirdi ve “Bu tarz provokatif adımları şiddetle kınıyor, bu adımların doğuracağı olumsuz sonuçlar konusunda ciddi şekilde uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ateşkesi tehlikeye atar

Söz konusu tatbikatın, Kore Yarımadası’ndaki ateşkesin hüküm sürdüğü hassas durumu daha da öngörülemez hale getireceğini belirten No, ABD ve Güney Kore’nin “tek taraflı askeri çatışma girişimlerinin” bölgedeki gerginliğin başlıca nedeni olduğunu söyledi.

Bumerang etkisi vurgusu

No, Kuzey Kore’ye yönelik güç gösterilerinin, ABD ve Güney Kore’nin güvenliğini de olumsuz etkileyecek bir “bumerang etkisi” yaratacağını dile getirdi. “Ordumuzun mutlak görevi, düşman devletlerin saldırgan hamlelerini engellemek, askeri provokasyonlara karşı koymak ve devletin güvenliği ile bölgenin barışını savunmaktır” dedi.

Tatbikatın amacı

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı (PACOM), tatbikatın birleşik savunma duruşunu güçlendirmeyi ve savaşa hazırlık düzeyini artırmayı amaçladığını açıklamıştı. Tatbikatın 11 gün süreceği bildirildi.

