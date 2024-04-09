Kuzey Amerika’yı etkileyen güneş tutulmasından çarpıcı görüntüler

Meksika, ABD ve Kanada’da milyonlarca kişi pazartesi günü gökyüzüne baktı ve kıta boyunca dar bir karanlık yol çizen tam güneş tutulmasına tanık oldu.

Güneş tutulmasını milyonlar takip etti

Gölgesi, Meksika’yı dolaşmadan önce ilk olarak Pasifik Okyanusu’ndaki Dünya yüzeyine dokundu ve kalabalıklar izlerken gün ışığını karanlığa dönüştürdü.

Tutulma ABD sınırını aşarak Austin ve Dallas şehirleri de dahil olmak üzere Teksas’ın geniş bölgelerine karanlığa neden oldu.

Tam güneş tutulması 18 ayda bir gerçekleşiyor

Tam güneş tutulmaları yaklaşık her 18 ayda bir gerçekleşir, ancak bunlar genellikle nüfusun az olduğu veya uzak bölgelerde gerçekleşirken, bu tutulma üç ülkedeki birçok büyük şehrin üzerinden geçiyordu.

Ne Washington DC ne de New York City tamlık yolunda olmasa da, her ikisi de Güneş’in yaklaşık %90’ının Ay tarafından kaplandığını gördü ve pek çok insan bu manzarayı yakalamak için sokaklara ve gökdelenlere döküldü.

İzleyenlerin çoğu, Güneş’in genellikle kendi yoğun parıltısıyla gizlenen dış atmosferinin veya koronasının nefes kesici bir görüntüsüyle karşılaştı.

Hatta bazıları, Güneş Ay’ın arkasındayken Güneş’ten uzanan ve güneş çıkıntıları adı verilen bir olguyu görecek kadar şanslıydı.

Tutulma Atlantik Okyanusu’na geçip gözden kaybolmadan önce bu inanılmaz olayı gören son kişiler Kanada’daki yıldız gözlemcileriydi.

Yılın ilk tam Güneş tutulması, 8 Nisan’da ABD’de gözlemlenebilecek. Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.

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