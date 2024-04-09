Dünya

Kuzey Amerika’yı etkileyen güneş tutulmasından çarpıcı görüntüler

8 Nisan Pazartesi günü Kanada, ABD ve Meksika’dan izlenebilen güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulmasını takip etmek isteyenler ise adeta sokaklara döküldü.

Aslı09/04/2024
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8 Nisan günü Kanada, ABD ve Meksika’dan izlenebilen güneş tutulması gerçekleşti. Güneş tutulmasını takip etmek isteyenler sokaklara döküldü.
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Meksika, ABD ve Kanada’da milyonlarca kişi pazartesi günü gökyüzüne baktı ve kıta boyunca dar bir karanlık yol çizen tam güneş tutulmasına tanık oldu.

Güneş Tutulması

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1 Güneş tutulmasını milyonlar takip etti
2 Tam güneş tutulması 18 ayda bir gerçekleşiyor

Güneş tutulmasını milyonlar takip etti

Gölgesi, Meksika’yı dolaşmadan önce ilk olarak Pasifik Okyanusu’ndaki Dünya yüzeyine dokundu ve kalabalıklar izlerken gün ışığını karanlığa dönüştürdü.

Tutulma ABD sınırını aşarak Austin ve Dallas şehirleri de dahil olmak üzere Teksas’ın geniş bölgelerine karanlığa neden oldu.

Güneş Tutulması

Tam güneş tutulması 18 ayda bir gerçekleşiyor

Tam güneş tutulmaları yaklaşık her 18 ayda bir gerçekleşir, ancak bunlar genellikle nüfusun az olduğu veya uzak bölgelerde gerçekleşirken, bu tutulma üç ülkedeki birçok büyük şehrin üzerinden geçiyordu.

Güneş Tutulması

Ne Washington DC ne de New York City tamlık yolunda olmasa da, her ikisi de Güneş’in yaklaşık %90’ının Ay tarafından kaplandığını gördü ve pek çok insan bu manzarayı yakalamak için sokaklara ve gökdelenlere döküldü.

Güneş Tutulması

İzleyenlerin çoğu, Güneş’in genellikle kendi yoğun parıltısıyla gizlenen dış atmosferinin veya koronasının nefes kesici bir görüntüsüyle karşılaştı.

Güneş Tutulması

Hatta bazıları, Güneş Ay’ın arkasındayken Güneş’ten uzanan ve güneş çıkıntıları adı verilen bir olguyu görecek kadar şanslıydı.

Güneş Tutulması

Tutulma Atlantik Okyanusu’na geçip gözden kaybolmadan önce bu inanılmaz olayı gören son kişiler Kanada’daki yıldız gözlemcileriydi.

 

Yılın ilk tam Güneş tutulması, 8 Nisan’da ABD’de gözlemlenebilecek. Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.

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Aslı09/04/2024
99 1 dakika okuma süresi
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