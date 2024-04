Rakamlarla altı aylık Gazze savaşı

Altı aydır devam eden Gazze savaşının sonucu yıkıcıdır. Hamas kontrolündeki sağlık otoritesine göre Gazze Şeridi’nde 33.000’den fazla insan öldürüldü ve yaklaşık 76.000 kişi de yaralandı. Otorite siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapmıyor. İsrail rakamlarına göre Gazze Şeridi’nde yaklaşık 12.000 terörist öldürüldü; bu da ölülerin üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Çatışmanın her iki tarafının da sağladığı bilgiler şu anda bağımsız olarak doğrulanamıyor.

Savaş, İslamcı Hamas’ın geçen yıl 7 Ekim’de İsrail sınır bölgesine düzenlediği ve 1.200’den fazla kişinin öldüğü terör saldırısıyla tetiklendi. Bu, ülke tarihindeki en kötü katliamdı; cesede saygısızlık ve tecavüz de dahil. Ayrıca Hamas ve diğer aşırılık yanlısı örgütlere bağlı teröristler Gazze Şeridi’ne 250’den fazla insanı kaçırdı. İsrail’in verdiği bilgilere göre bugün hâlâ 133 kişi burada tutuluyor ancak bunlardan en fazla yüz kişinin hâlâ hayatta olduğuna inanılıyor.

İsrail tarafında ise 7 Ekim’den bu yana 600’ü asker olmak üzere 1.500’den fazla kişi öldürüldü. 15.000’den fazla kişi yaralandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tepkisi yıkıcı

İsrail, Gazze Şeridi’ne büyük hava saldırıları ve yıkıcı bir kara saldırısıyla karşılık verdi. Savaşın başlangıcında yaklaşık 300.000 İsrailli yedek asker çağrıldı.

BM’ye göre kıyı şeridinde yaşayan 2,2 milyon kişinin 1,7 milyondan fazlası o tarihten bu yana ülke içinde yerinden edilmiş kişiler haline geldi. Akdeniz’de Münih’le hemen hemen aynı büyüklükteki bölge büyük oranda harabe halinde. 33.000’den fazla ölen arasında sağlık görevlileri, gazeteciler ve yardım kuruluşu çalışanları da var.

BM’ye göre Gazze sakinlerinin tamamı “yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğinden” etkileniyor, hatta yarısı “yıkıcı gıda güvensizliğinden” etkileniyor. Yardım kuruluşları İsrail’i yardım dağıtımını engellemekle suçladı. İsrail, sorunun Gazze Şeridi’nde olduğunu, çünkü oradaki aktörlerin daha fazla yardım dağıtamayacak gibi göründüğünü söyleyerek bunu reddetti.

İsrail’in Cogat Otoritesi’ne göre, savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’ne 20.700’den fazla kamyonla 388.850 tondan fazla insani yardım taşındı.

Savaş on milyarlarca dolarlık hasara neden oldu

Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler’in tahminlerine göre Gazze savaşı on milyarlarca dolarlık maddi hasara yol açtı. Kurumlar, Gazze Şeridi’ndeki kritik altyapıya verilen hasarın yaklaşık 18,5 milyar ABD doları (yaklaşık 17,2 milyar avro) olduğunu tahmin ediyor. Verilere göre bu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’nın 2022 yılı gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 97’sine tekabül ediyor. Rapora göre, toplam hasarın yüzde 72’sini konut binalarındaki hasar oluşturdu. Savaş aynı zamanda İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan ile olan sınır bölgesinde de ciddi yıkıma neden oldu.

Lübnan sınırında çatışmalar sürüyor

Savaşın başlamasından bu yana, sözde “Direniş Ekseni” ( İran ve onun Lübnan, Irak , Yemen ve Suriye’deki devlet dışı müttefikleri ) İsrail’i birçok cephede savaşa soktu. İran, İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’daki İran büyükelçiliği binasına düzenlediği ve çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan şüpheli hava saldırısının ardından misilleme yapacağını duyurdu.

Gazze savaşının başlangıcından bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah gibi militan Lübnanlı gruplar arasında her gün çatışmalar yaşanıyor. Şu ana kadar İsrail’in kuzeyine düzenlenen saldırılarda 10’u asker, 8’i sivil olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. Basında çıkan haberlere göre Lübnan’da büyük çoğunluğu Şii milis grubu Hizbullah saflarından olmak üzere 279 savaşçı öldürüldü. Ayrıca saldırılarda 68 sivil de hayatını kaybetti.

Lübnan sınırındaki 43 İsrail konutu boşaltıldı. Devam eden çatışmalar nedeniyle 60.000’den fazla İsrailli ve 90.000’den fazla Lübnanlı sınır bölgelerini terk etmek zorunda kaldı. İsrail’in verdiği bilgilere göre Suriye ve Lübnan’dan İsrail’in kuzeyine 3 bin 100’den fazla roket atıldı.

Batı Şeria’da da şiddet artıyor

Gazze savaşı sırasında İsrail işgali altındaki Batı Şeria’daki güvenlik durumu da büyük ölçüde kötüleşti. Ramallah’taki Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, bu dönemde İsrail’in askeri operasyonlarında, çatışmalarında veya kendi saldırılarında 438 Filistinli öldürüldü. Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırılarda 19 İsrailli öldürüldü . Batı Şeria’da yaklaşık 3.700 Filistinli tutuklandı; bunların 1.600’ü Hamas üyesi olduğundan şüpheleniyordu.

Savaş hedefleri ulaşılamadı

İsrail’e göre Gazze savaşının ilan edilen hedefleri Hamas’ın liderliğinin ve askeri yeteneklerinin yok edilmesi ve rehinelerin serbest bırakılmasıdır. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu defalarca Hamas’a karşı “tam zafer” sözü verdi. Ancak altı ay süren yıkıcı savaştan sonra bile bu hedeflere ulaşılamadı.

İsrail, yoğun uluslararası uyarılara rağmen Mısır sınırındaki , bir milyondan fazla mültecinin toplandığı Refah şehrine askeri operasyon planlıyor . İsrail, terör örgütünün savaş sonrasında yeniden canlanmasını önlemek amacıyla Hamas’ın bölgedeki son taburlarını da imha etmek istiyor.

İsrail’in Gazze Şeridi ile sınır kasabalarına yönelik roket saldırıları henüz tamamen durdurulmuş değil. Orduya göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nden İsrail’e toplam 14.000’den fazla roket atıldı. Bunlardan 9.000’den fazlası İsrail topraklarında ele geçirildi veya vuruldu.

Hamas, diğer şeylerin yanı sıra, Gazze Şeridi’nin altında yüzlerce kilometre uzunluğundaki geniş bir tünel sisteminden İsrail ordusuna karşı savaşıyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki tünellerde olduğuna inanılan Cihia el-Sinwar liderliğindeki Hamas liderliğini altı ay geçmesine rağmen yakalamak mümkün olmadı. Varsayım, Sinwar’ın kendisini korumak için etrafını rehinelerle çevrelediği ve bu nedenle ona karşı yapılacak bir operasyonun son derece riskli olacağı yönünde.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana binlerce masum can verdi. Her gün açlıktan onlarca bebek can veriyor. Ürdün, 5 ülkenin katılımıyla Gazze’nin kuzeyine havadan yardım indirdiğini duyurdu.

