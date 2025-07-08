İsrail ağır darbe yedi

İsrail aracı patlayıcılarla yüklüydü

Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da da Kassam Tugayları tarafından düzenlenen bir pusu sonucu en az 16 İsrail askeri öldü ve çok sayıda asker de ağır yaralandı. Askerler patlayıcı cihazlarla tuzaklanmış bölgelere girdi ve ardından patlayıcı yüklü bir İsrail aracı bir tanksavar tarafından vuruldu. İsrail kaynaklarına göre askerlerin çoğu yandı veya parçalandı.

İsrail Ordusu saldırıyı doğruladı

Ardından pusuya düşen askerleri kurtarmaya giden tim de pusuya düştü. Bazı askerler Kassam Tugayları tarafından kaçırıldı ya da öldürüldü. İsrail askeri helikopterleri bölgede ağır yaralı olan askerlerini tahliye ediyor. İsrail Ordusu, “İlk patlayıcı bir tankı, ikincisi bir kurtarma ekibini ve üçüncüsü de ek bir kurtarma ekibini hedef aldı” açıklamasını yaptı.