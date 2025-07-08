Trump’ın kadro kıyımı felakete davetiye mi çıkardı?

Teksas’ın Hill Country bölgesinde yaşanan yıkıcı sel felaketi, yalnızca can kayıpları ve maddi hasarla değil, aynı zamanda Washington yönetiminin hava durumu hizmetlerine yönelik uygulamalarıyla da tartışma yarattı. Demokratlar, felakette 80’den fazla kişinin ölmesinin ardından Ulusal Hava Servisi’nde (NWS) yapılan ciddi personel azaltmalarını gündeme getirirken, Trump yönetimi ise eleştirileri reddetti.

Personel eksikliği uyarıları geciktirdi mi?

Teksas’taki selin ardından Cumhuriyetçi eyalet yetkilileri sorumluluğu doğrudan Trump’a yüklemekten kaçınsa da, yerel yetkililer uyarı sistemlerinin yetersizliğine dikkat çekti. Demokratlar ise NWS’deki %20’yi aşan kadro eksikliklerinin, bu tür afetlerde hızlı müdahaleyi engellediğini savunuyor.

Trump yönetimi döneminde, NWS’in bağlı bulunduğu NOAA bünyesinde 550’den fazla pozisyonun kapatıldığı, bazı bölgesel ofislerin ise artık 24 saat hizmet veremediği belirtiliyor. Özellikle Kerr County gibi felaketin merkezinde bulunan bölgelerde, uyarı ve koordinasyondan sorumlu yöneticilerin görevden ayrıldığı, bazı kritik görevlerin hâlâ boş olduğu ifade ediliyor.

Trump: Kimse beklemiyordu

Başkan Trump ise olay sonrası yaptığı açıklamada, selin “kimsenin tahmin edemeyeceği” şekilde çok hızlı geliştiğini söyleyerek “Hiç kimse böyle bir şeyi öngörmedi. Bu birkaç saniyede oldu” ifadelerini kullandı.

Ancak eski NWS yöneticileri bu görüşe katılmıyor. Kurumun eski müdürlerinden Louis Uccellini, yaşananın bir sistem sorunu olduğunu belirterek, “Personel tükenmiş durumda. Bir vardiya eksik diye gece çalışıp sabah yine ofise gelen meteorologlar var. Bu sürdürülebilir değil” dedi.

Özel sektörleşme eleştirisi

Trump’ın 2025 bütçesi kapsamında NOAA’yı küçültme ve bazı hava gözlem hizmetlerini özelleştirme adımları da eleştiriliyor. Uzmanlar, kamunun güvenilir hava tahmini almasının zora gireceğini ve felaketlerde hayati bilgilere ulaşımın aksayabileceğini belirtiyor.

NOAA’nın hava tahmini uydularının Pentagon tarafından işletilmesi iptal edildi. Ayrıca, Hawaii’deki Mauna Loa gibi iklim değişikliğini izleyen gözlem merkezlerinin kapatılması planlanıyor. NWS ise kısa bir süreliğine yabancı dilde uyarı yayınlarını durdurmuş, gelen tepkiler üzerine bu uygulamayı geri çekmişti.

NWS: Kritik pozisyonlar açılacak

Tüm bu tartışmalar sürerken, NWS “görev açısından kritik” olan 100’den fazla pozisyon için alım yapacağını duyurdu. Ancak pozisyonların henüz ilana çıkmadığı, bazı bölgesel ofislerde ise personelin hâlâ yetersiz olduğu bildirildi.

Trump’ın atadığı Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senato’da yaptığı konuşmada işten çıkarmaları yalanlayarak “Bu haberler sahte. Hiçbir meteorolog işten çıkarılmadı” dedi.