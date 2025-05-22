İsrail ordusu Gazze’nin kuzeyinde 14 bölgeyi hedef aldı

İsrail ordusu, perşembe günü Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan 14 mahallede operasyonlara başladığını duyurdu. Arapça yayımlanan açıklamada, “terör örgütlerinin” bölgede faaliyette bulunduğu öne sürülerek, sivillerden derhal tahliye edilmeleri istendi.

Bu uyarı, Birleşmiş Milletler’in İsrail’in 2 Mart’tan bu yana uyguladığı tam ablukanın ardından ilk kez 90 yardım tırını Gazze’ye ulaştırdığını duyurmasından saatler sonra geldi. BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, yardımların Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden toplandığını ve dağıtıma başlandığını açıkladı.

Ancak BM’ye göre, giren yardımlar mevcut insani krizi hafifletmek için yetersiz. İsrail’in sınırlı miktarda yardıma izin vermesinin ardından açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze’de “insani krizden kaçınmak için” geçici ateşkese açık olduğunu belirtti ancak ordunun Gazze üzerindeki kontrol hedefinden vazgeçmeyeceğini yineledi.

Gazze’de siviller yardıma ulaşamıyor

Gazze Sivil Savunma Ajansı, Perşembe günü sabah saatlerinden bu yana en az 52 kişinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini bildirdi. Şehrin farklı bölgelerinde yardım bekleyen siviller açlık ve ilaç yokluğuyla karşı karşıya.

Gazze kentinde yerinden edilmiş bir sivil olan 53 yaşındaki Umm Talal el-Masri, yaşadıkları durumu “dayanılmaz” sözleriyle anlattı. El-Masri, “Kimse bize bir şey dağıtmıyor. Herkes yardım bekliyor ama elimize hiçbir şey ulaşmadı. Günde tek bir öğün bile zor hazırlıyoruz” dedi.

Bir başka sivil olan 38 yaşındaki Hossam Abu Aida ise “Çocuklarım için kalbim parçalanıyor. Açlık ve hastalık, bombalardan daha çok korkuttu beni” ifadelerini kullandı.

Askeri operasyon genişledi

İsrail ordusu, geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla Hamas’a karşı saldırılarını artırdı. Ordu, Hamas’ın 2023 Ekim’inde gerçekleştirdiği saldırıya yanıt olarak Gazze’nin tamamında askeri kontrol sağlama hedefini sürdürüyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 18 Mart’ta yeniden başlayan saldırılardan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 613’e yükselirken, savaşın başından bu yana toplam can kaybı 53 bin 762’ye ulaştı. Kayıpların büyük kısmını siviller oluşturuyor.

Uluslararası tepkiler artıyor

İsrail’in son operasyonları, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin tepkisini çekti. İsveç, bazı İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını gündeme getirirken, İngiltere Tel Aviv ile yürütülen serbest ticaret anlaşması müzakerelerini askıya aldı ve İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

AB dışişleri bakanları da İsrail’le iş birliği anlaşmasını gözden geçirme kararı aldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise AB’nin bu kararını “İsrail’in içinde bulunduğu karmaşık durumu anlamaktan uzak” sözleriyle eleştirdi.

Rehineler ve geçici ateşkes seçeneği

Netanyahu, Hamas ve müttefiklerinin elinde tuttuğu rehinelerden en az 20’sinin hâlâ hayatta olduğunu belirterek, geçici ateşkese bu bağlamda açık olduklarını ifade etti. Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısında 1.218 kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi rehin alınmıştı. İsrail ordusuna göre rehinelerin 34’ü hayatını kaybetmiş durumda.

