Ali Koç ve Aziz Yıldırım sürpriz zirvede buluştu

Fenerbahçe camiasında uzun süredir beklenen buluşma gerçekleşti. Başkan Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, sabah saatlerinde Fenerbahçe’nin gündemine dair kapsamlı bir görüşme yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantı oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti.

Ali Koç ile Aziz Yıldırım buluştu

Resmi siteden yayımlanan açıklamada, iki başkanın Fenerbahçe’nin hem bugünü hem de geleceği hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir.”

Özellikle son dönemde seçim süreci ve teknik direktör Jose Mourinho‘nun durumu gibi konularla kamuoyunun gündeminden düşmeyen sarı-lacivertli kulüpte, bu buluşmanın büyük önem taşıdığı belirtiliyor. Görüşmenin içeriğine dair detay verilmezken, önümüzdeki günlerde Koç ve Yıldırım’ın bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.