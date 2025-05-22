Donald Trump esti gürledi! Oval Ofis’te skandal

Donald Trump, Güney Afrika’yı soykırımla suçladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Güney Afrika lideri Cyril Ramaphosa ile bir araya geldiği Oval Ofis’te adeta terör estirdi. Başkan Trump’ın hedefinde ilk olarak konuğu Ramaphosa vardı. Trump, İsrail’i soykırımcı olarak bildirerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasını sağlayan Güney Afrika’nın lideri Cyril Ramaphosa’ya ilginç bir suçlamada bulundu. Trump görüşmenin basına açık bölümünde, Güney Afrika’yı beyazlara karşı soykırımla suçladı.

Donald Trump, Güney Afrika’dan da uçak istedi

Buna karşın Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Katar’ın ABD Başkanı Donald Trump‘a hediye ettiği uçağı gündeme getirdi. Ramaphosa’nın “Kusura bakma benim uçağım yok o yüzden sana uçak hediye edemeyeceğim” demesine Trump yine diplomatik teamülleri aşarak ” Keşke olsaydı, senden de memnuniyetle alırdım” yanıtını verdi.

Donald Trump’tan muhabire: Defol git buradan

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmesinde kendisine Katar’ın hediye ettiği Boeing uçağını soran NBC muhabirine ise yapmadığını bırakmadı. Daha önce de Ukrayna lideri Zelensky’yi gazetecilerin yanında azarlayıp dalga geçen Donald Trump, NBC muhabirine “Bunun konuyla ne ilgisi var? Ne anlatıyorsun sen? Bunun Katar uçağıyla ne alakası var? Sus. Sus. Sana bir daha soru yok” dedi. Donald Trump, muhabire “Hıyar ve aptal” demesinin ardından kanalı NBC hakkında soruşturma açmakla da tehdit etti.