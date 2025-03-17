WTS tur kampanya fırsatı: Uzak Doğu’nun büyüleyici şehirlerine özel bayram tatili!

WTS kampanya kapsamında 2025 Ramazan Bayramı tatiline özel olarak Singapur, Phuket ve Bangkok‘u kapsayan lüks bir tatil paketi sunuyor. 1.699 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulan bu tur, tatilcileri hem egzotik sahillerde dinlenmeye hem de Asya’nın en hareketli şehirlerinde keşfe çıkmaya davet ediyor.

WTS tur kampanya fırsatı ile Uzak Doğu’nun en güzel destinasyonları!

WTS Yurt Dışı Turları kampanya dahilinde tatil severler 6 gece 7 gün boyunca Tayland ve Singapur’un en ikonik noktalarını keşfedecek. İşte turun detayları:

• 3 gece Bangkok: Geleneksel Tay kültürünü keşfetme, tapınak ziyaretleri ve hareketli gece hayatı

• 2 gece Phuket: Tropik adaların eşsiz doğasında unutulmaz bir tatil deneyimi

• 1 gece Singapur: Modern şehir yaşamı, muhteşem mimari ve alışveriş fırsatları

• Gidiş-dönüş uçak bileti (Vergiler dahil)

• Havaalanı transferleri ve tüm ulaşım hizmetleri

• Seçkin otellerde konaklama ve kahvaltılar

Bayram tatilinizi WTS ile unutulmaz bir deneyime dönüştürün!

WTS tur kampanya fırsatından yararlanarak Uzak Doğu’nun en gözde tatil noktalarını keşfetmek isteyenler, erken rezervasyon avantajlarıyla yerlerini ayırtabilirler. Sınırlı kontenjanla sunulan bu özel kampanya için detaylı bilgi ve rezervasyon seçenekleri World Travel Service – WTS’nin resmi web sitesinde yer alıyor.

Tayland’ın Başkent Bangkok’ta Dron Turu;