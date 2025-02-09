İsrail, Gazze’deki Netzarim Koridoru’ndan çekilmeye başladı

İsrail, Hamas ile sağlanan geçici ateşkes kapsamında Gazze’yi kuzey ve güney olarak ikiye bölen Netzarim Koridoru’ndan askerlerini çekmeye başladı. İsrail’in anlaşma gereği üstlendiği bu adım, 15 aydır süren savaşta önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak, ateşkesin ikinci aşamasına dair müzakerelerde ilerleme sağlanamaması ve taraflar arasındaki güvensizlik sürecin kırılganlığını artırıyor.

İsrail, Netzarim’den çekiliyor ama ateşkesin geleceği belirsiz

İsrail, Netzarim Koridoru’nu askeri bölge ilan ederek kuzey ve güney Gazze arasında geçişleri kısıtlamıştı. Ancak Hamas ile varılan ilk aşama ateşkes anlaşması kapsamında, İsrail güçlerinin bu bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. İlk olarak, İsrail ordusu ocak ayının ortalarında sivillerin kuzeye geçişine izin vermiş, yüz binlerce Filistinli evlerine dönebilmek için bu yolu kullanmıştı.

Pazar günü çekilme işlemi başladı ve İsrail askerleri bölgeden ayrılırken, bölgeden geçen araçlar ve siviller herhangi bir kontrole tabi tutulmadan kuzeye yöneldi. Ancak İsrail yetkilileri, kaç asker çekildiğine dair ayrıntılı bilgi vermedi.

İsrail, Gazze’deki sınır bölgelerinde ve Mısır’a yakın noktalarda asker bulundurmaya devam edecek. Tüm askeri güçlerin tamamen çekilmesi ise ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelere bağlı olacak.

Ateşkesin ikinci aşaması çıkmaza girdi

Hamas ile yapılan ateşkesin ilk 42 günlük aşamasında, 33 İsrailli rehinenin serbest bırakılması karşılığında İsrail, savaşın durmasına, yüzlerce Filistinli mahkumun salıverilmesine ve Gazze’ye insani yardımların artırılmasına onay vermişti.

Ancak ikinci aşama için müzakereler büyük bir çıkmaza girmiş durumda. Hamas, tüm İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesini ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini talep ederken, İsrail yönetimi Hamas’ın askeri ve siyasi gücünün tamamen yok edilmeden bölgeden çekilmeye yanaşmayacağını belirtiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar’da yürütülen ateşkes müzakerelerine düşük seviyeli bir heyet gönderdi. Bu hamle, İsrail hükümetinin ateşkesin ikinci aşaması için ciddi bir uzlaşma arayışında olmadığını gösterdiği şeklinde yorumlandı. Netanyahu’nun bu hafta hükümet üyeleriyle ateşkesin ikinci aşamasına dair kritik bir toplantı yapması bekleniyor.

Batı Şeria’da gerilim: Hamile Filistinli kadın öldürüldü

Ateşkes devam ederken, Batı Şeria’daki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Pazar günü, 23 yaşındaki 8 aylık hamile Filistinli kadın Sundus Shalabi, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Olay, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nur Şems mülteci kampında meydana geldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Shalabi’nin eşiyle birlikte vurulduğunu, kocasının da ağır yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Batı Şeria’daki operasyonları genişletme kararı aldıklarını ve İran’ın bölgedeki etkisini önlemeye çalıştıklarını duyurdu.

Trump’ın Gazze Planı ve Netanyahu’nun açıklamaları kriz yarattı

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Gazze nüfusunu başka bir yere taşıma ve Filistin topraklarını devralma önerisi, uluslararası arenada büyük tepki topladı. İsrail, bu öneriye sıcak bakarken, Hamas ve diğer Filistinli gruplar, planı “etnik temizlik girişimi” olarak nitelendirdi.

Öte yandan Netanyahu’nun, “Filistin devleti Suudi Arabistan’da kurulabilir” şeklindeki açıklamaları Riyad yönetimi tarafından sert bir dille eleştirildi. Suudi Arabistan yönetimi, Netanyahu’nun bu açıklamalarının Filistin halkına karşı işlenen suçları gizlemeye yönelik olduğunu belirtti.

Gazze Savaşı’nda son durum

7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda 1.200 kişi hayatını kaybetmiş, 250 İsrailli rehin alınmıştı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı askeri operasyonlarda 47.000’den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Hamas, ilk aşama ateşkes kapsamında 33 İsrailli rehineyi serbest bıraktı, ancak kalan rehinelerin akıbeti belirsiz.

İsrail güçleri, Gazze’nin büyük bir bölümünü yıkarken, yüz binlerce Filistinli evsiz kaldı.

Ateşkesin geleceği, tarafların ikinci aşama müzakerelerindeki tavırlarına bağlı.

İsrail’in Netzarim Koridoru’ndan çekilmesi, ateşkes sürecinde önemli bir adım olsa da, taraflar arasındaki derin güvensizlik ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmaların tamamen sona ermesi kısa vadede mümkün görünmüyor.

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