Dünya

İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü

Hamas’ın İsrailli rehine Arbel Yehud’u serbest bırakma kararı almasının ardından İsrail, Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyindeki evlerine dönmesine izin verdi. Binlerce kişi 15 aylık bekleyişin ardından kuzeye doğru yola çıktı.

Aslı27/01/2025
120 1 dakika okuma süresi
Katar ve Mısır arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında uzun süredir devam eden rehine krizi, tarafların anlaşmaya varmasıyla çözüldü.
TOPSHOT - People gather by a banner welcoming people near the rubble of a collapsed building along Gaza's coastal al-Rashid Street for people to cross from the Israeli-blocked Netzarim corridor from the southern Gaza Strip into Gaza City on January 26, 2025. Israel said on January 25 it would block the return of displaced Palestinians to their homes in northern Gaza until Arbel Yehud, one of the hostages taken captive during the October 7, 2023 attacks, is released. Hamas sources said that Yehud was "alive and in good health", and would be "released as part of the third swap set for next Saturday", on February 1. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP) (Photo by OMAR AL-QATTAA/AFP via Getty Images)
Seyşeller

Katar ve Mısır arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında uzun süredir devam eden rehine krizi, tarafların anlaşmaya varmasıyla çözüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın rehine Arbel Yehud ve iki kişiyi daha serbest bırakacağını, buna karşılık İsrail’in kuzey Gazze’ye dönüşlere izin vereceğini açıkladı.

İçerik gizle
1 Hamas’tan Açıklama
1.1 Filistinliler Kuzeye Dönüyor
1.2 İsrail Tarafından Açıklama

Hamas’tan Açıklama

Hamas, İsrailli rehine Arbel Yehud’un yanı sıra asker Agam Berger ve bir rehinenin daha serbest bırakılacağını doğruladı. Ayrıca cumartesi günü üç rehine daha serbest bırakılacak. İlk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin listesi, İsrail’e teslim edildi.

Filistinliler Kuzeye Dönüyor

Yaklaşık 650 bin Filistinli, Gazze Şeridi’nin merkez ve güney bölgelerinden kuzeydeki evlerine dönmeye başladı. Bu, 15 ay süren yerinden edilmenin ardından gerçekleşiyor. Dönüşler, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının bir parçası olarak sağlandı.

İsrail Tarafından Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak rehinelerin listesinin Hamas’tan alındığını duyurdu. İsrail, Netzarim Koridoru’ndan kısmi çekilme ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinden kuzeye geçişine izin verme taahhüdünü yerine getiriyor.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Bolu Kartalkaya’da otel yangını: 78 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi gözaltında

Bağlantılar
Aslı27/01/2025
120 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

Aslı

NationalTurk Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu