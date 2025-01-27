İsrail ve Hamas arasında rehine krizi çözüldü

Katar ve Mısır arabuluculuğuyla İsrail ve Hamas arasında uzun süredir devam eden rehine krizi, tarafların anlaşmaya varmasıyla çözüldü. Katar Dışişleri Bakanlığı, Hamas’ın rehine Arbel Yehud ve iki kişiyi daha serbest bırakacağını, buna karşılık İsrail’in kuzey Gazze’ye dönüşlere izin vereceğini açıkladı.

Hamas’tan Açıklama

Hamas, İsrailli rehine Arbel Yehud’un yanı sıra asker Agam Berger ve bir rehinenin daha serbest bırakılacağını doğruladı. Ayrıca cumartesi günü üç rehine daha serbest bırakılacak. İlk aşamada serbest bırakılacak rehinelerin listesi, İsrail’e teslim edildi.

Filistinliler Kuzeye Dönüyor

Yaklaşık 650 bin Filistinli, Gazze Şeridi’nin merkez ve güney bölgelerinden kuzeydeki evlerine dönmeye başladı. Bu, 15 ay süren yerinden edilmenin ardından gerçekleşiyor. Dönüşler, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının bir parçası olarak sağlandı.

İsrail Tarafından Açıklama

İsrail Başbakanlık Ofisi, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak rehinelerin listesinin Hamas’tan alındığını duyurdu. İsrail, Netzarim Koridoru’ndan kısmi çekilme ve Filistinlilerin sahil yolu üzerinden kuzeye geçişine izin verme taahhüdünü yerine getiriyor.

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