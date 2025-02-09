”Ayrıcalık artıyor, vekiller doymuyor.” toplumun geniş kesimleri gündeme gelen yeni düzenleme bu şekilde yorumlandı.

Meclis’te gündeme gelen yeni düzenlemeye göre, eski ve yeni milletvekilleri ömür boyu trafik cezalarından muaf olacak. Eğer düzenleme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından onaylanırsa, mevcut milletvekillerinin iki aracı, eski milletvekillerinin ise bir aracı hiçbir trafik cezasına tabi tutulmayacak.

Bu düzenlemeyle birlikte 3.600’den fazla eski ve yeni milletvekili, trafikte herhangi bir cezai yaptırıma uğramadan hareket edebilecek. Mevcut sistemde, vekillerin resmi plakaları trafik müdürlüklerinde kayda alınıyor ve cezadan muaf tutuluyordu. Ancak milletvekilliği sona erdiğinde bu hak da sona eriyordu. Yeni düzenleme hayata geçerse, vekiller için bu muafiyet ömür boyu sürecek.

vekil maaşları aynı şekilde zaman zaman tartışma konusu olmuştu.

Plakaya Yazılan Cezalar TBMM Bütçesinden Karşılanacak

Mevcut uygulamada plakaya trafik cezası yazıldığında, ceza vekile değil doğrudan TBMM’ye gönderiliyor ve ödeme Meclis bütçesinden yapılıyor. Yeni sistemde ise bu uygulama sadece görevdeki vekiller için değil, eski vekiller için de geçerli olacak.

CHP İstanbul eski Milletvekili Sabahat Akkiraz, kendisine de bu muafiyetin sunulabileceği yönünde TBMM’den bir telefon aldığını belirterek sosyal medya hesabından şu ifadelerle tepki gösterdi:

“Dilekçe ile başvurursam bir aracım trafik cezalarından muaf olacakmış. Neden? Kurallara uymama hakkı mı var? Kurallar herkes içindir.”

İşin ilginç yanı Türkiye’de bu durumdaki vekiller , Amerika Vizesi için bile zorlanıyorlar.