İsrail-İran geriliminde yapay zeka destekli bilgi kirliliği

İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası başlayan çatışma ortamı, yalnızca sahada değil sosyal medyada da yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan videolar ve yanlış yönlendirmeler, her iki tarafın destekçileri tarafından milyonlarca kez paylaşıldı. Uzmanlara göre bu, yapay zekanın bir çatışma sırasında bu ölçekte ilk kez dezenformasyon amacıyla kullanılması oldu.

İsrail-İran savaşında yapay zeka destekli videolar milyonlara ulaştı

BBC Verify tarafından yapılan analizde, İran’ın askeri gücünü abartılı şekilde yansıtan ve İsrail hedeflerine yönelik sahte saldırıların gösterildiği videolar tespit edildi. Örneğin, Tel Aviv’e onlarca füzenin isabet ettiği görüntüler içeren sahte bir video 27 milyon görüntülenmeye ulaştı. Bir başka sahte videoda ise İsrail’e ait F-35 savaş uçaklarının imha edildiği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, bu videolarda kullanılan görsellerde yapay zeka izlerinin net biçimde görülebildiğini belirtti.

Oyun görüntüleri gerçek diye paylaşıldı

TikTok’ta 21 milyondan fazla izlenen bir videonun ise aslında bir uçuş simülasyonu oyunundan alındığı ortaya çıktı. TikTok, BBC Verify’nin uyarısı üzerine videoyu platformdan kaldırdı. Benzer şekilde, AI ile üretilmiş bir videoda İran çöllerine düşen bir savaş uçağının etrafında gerçek dışı ölçeklendirme hataları tespit edildi.

Rusya etkisi ve etkinlik arayışı

Uzmanlara göre bazı sahte içerikler, daha önce Rusya kaynaklı dezenformasyon kampanyalarıyla bağlantılı hesaplar tarafından yayıldı. Özellikle ABD yapımı F-35 savaş uçaklarına yönelik eleştiriler, Batı silah teknolojisine olan güveni sarsmayı hedefliyor olabilir. Alethea şirketinin CEO’su Lisa Kaplan, “Rusya F-35’lere karşı doğrudan yanıt veremiyor, bu yüzden bu tür içeriklerle kamuoyunun desteğini zayıflatmaya çalışıyor” dedi.

İran Ve İsrail resmi hesapları da sahte görüntü yaydı

Sahte videolar yalnızca anonim hesaplardan değil, zaman zaman resmi kaynaklardan da paylaşıldı. İran devlet medyası, düşürülen bir F-35 uçağına ait olduğunu iddia ettiği yapay görüntüler servis ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri de eski görüntüleri yeniymiş gibi paylaşınca uyarı etiketi aldı.

Sosyal medya platformları eleştiriliyor

X platformundaki Grok isimli yapay zeka destekli sohbet botunun bazı sahte videolara “gerçek” demesi, tartışmaları alevlendirdi. Uzmanlar, bu tür botların teyitsiz içeriklere güvenilirlik kazandırmasının dezenformasyonu daha da tehlikeli hale getirdiğine dikkat çekiyor.

Kutuplaşma, sahte içerikleri besliyor

Notre Dame Üniversitesi’nden Matthew Facciani’ye göre, savaş ve siyaset gibi kutuplaştırıcı konular, sosyal medya kullanıcılarının duygusal ve sansasyonel içerikleri paylaşma eğilimini artırıyor. “İnsanlar, siyasi kimliklerine uyan içerikleri yaymakta daha hızlı davranıyorlar. Bu da dezenformasyonun önünü açıyor” dedi.

