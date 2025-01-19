Gazze’de ateşkes başladı

Gazze Şeridi’nde TSİ 09.30’da yürürlüğe girmesi planlanan ateşkes, esir listesi krizi nedeniyle saatlerce uygulanmadı. İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesi için Hamas’ın kadın İsrailli esirlerin listesini teslim etmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu durum, bölgede devam eden saldırıların gerekçesi olarak da kullanılıyor.

İsrail Ordu Sözcülüğü’nden Saldırı Açıklaması

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze’nin kuzey ve orta kesimlerinde bulunan hedeflere yönelik savaş uçakları ve topçu birliklerinin saldırılar düzenlediği bildirildi. Açıklamada, “Hamas yükümlülüklerini yerine getirip bugün serbest bırakılacak kadın İsrailli esirlerin listesini sunana kadar ateşkes yürürlüğe girmeyecek” ifadelerine yer verildi.

Hamas’tan Gecikme Açıklaması

Hamas, gecikmenin teknik nedenlerden kaynaklandığını belirterek ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını bir kez daha yineledi. Hamas’ın açıklamasında, serbest bırakılacak esirlerin listesine dair çalışmaların devam ettiği ve bu durumun kısa sürede çözüleceği ifade edildi.

Hamas listeyi teslim etti

Hamas’tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail’e gönderildiğini açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bugün TSİ 09.30’da yürürlüğe girmesi beklenen ancak Hamas’ın esir listesini teslim etmemesi nedeniyle ertelenen anlaşmada pürüzler ortadan kalktı. Hamas’tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail’e gönderildiğini açıkladı. İsrail medyası da bugün serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin İsrail’e ulaştığını bildirdi.

Sıcak gelişme! Ateşkes başladı

Gazze’de, İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası ve ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. İsrail Başbakanlık Ofisi, anlaşmanın saat 12.15 itibarıyla resmen uygulandığını duyurdu. Ateşkesin başlamasından hemen önce, Hamas tarafından serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimleri açıklandı. Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların durması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Gazze’de İsrail saldırılarında en az 70 kişi hayatını kaybetti. İsrail ve Hamas arasında 15 aylık savaşı sonlandırmak için yapılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması belirsizliğe sürüklenirken, Netanyahu Hamas’ı son dakika talepleriyle suçladı.

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