İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sabah saatlerinde yapılan haftalık Kabine toplantısında yer almadı. Gözlerin çevrildiği Başbakanlık Ofisi’nden yapılan resmi açıklamada Netanyahu’nun rahatsızlandığı ve hastalığının bozuk gıdaya bağlı gelişen bağırsak iltihabı olduğu belirtildi. Başbakanın, doktor tavsiyesiyle üç gün boyunca dinleneceği ve devlet işlerini evinden yürüteceği bildirildi.

Netanyahu zehirlenme şüphesiyle muayene edildi

Gece saatlerinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Netanyahu’nun, Ein Kerem Hadassah Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Direktörü Dr. Alon Hershko tarafından evinde muayene edildiği açıklandı. Hershko, Netanyahu’ya bozulmuş gıdadan kaynaklanan bağırsak iltihabı teşhisi koydu. Başbakanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve rahatsızlığa bağlı sıvı kaybı nedeniyle damar yoluyla tedavi aldığı aktarıldı.

Üç gün boyunca evde olacak

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan, doktorlarının talimatları doğrultusunda önümüzdeki üç gün boyunca evde dinlenecek ve görevini buradan sürdürecektir” denildi.

Sağlık geçmişi dikkat çekiyor

Netanyahu son yıllarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Aralık 2023’te prostat ameliyatı geçiren Netanyahu, Mart 2024’te fıtık ameliyatı olmuş ve grip nedeniyle günlerce istirahate çekilmişti. 2023 yılında kalp ritmindeki sorun nedeniyle kalp pili takılan Netanyahu, bu operasyon öncesi de susuz kalma şikâyetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ocak 2023’te yayımlanan son sağlık raporunda ise Başbakanın kalp pilinin sorunsuz çalıştığı ve genel sağlık durumunun normal olduğu belirtilmişti.