Trabzonspor fırtına gibi esti

Trabzonspor’dan ilk galibiyet

2025-26 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, İran Ligi’ni 6. bitiren Zob Ahan’ı 4-0 yenerek galibiyetle tanıştı. Bordo-mavililer, ilk iki hazırlık maçında Dinamo Tiflis ile 1-1 berabere kalıp Araz Nahçıvan’a 3-2 kaybetmişti. Zob Ahan karşısında Karadeniz Fırtınası 9. dakikada öne geçti. Tim Jabol’un sürüp sola bıraktığı topu Danylo Sikan ağlara gönderdi.

Saul Niguez resmen Trabzonspor’da

Trabzonspor’da Mustafa Eskihellaç, Edin Visca’nın pasına harika vurarak Trabzonspor’u 2-0 üstünlüğe taşıdı. 78’da yeni transfer Felipe Augusto durumu 3-0 yaptı. 79’da genç yetenek Boran Başkan noktayı koydu: 4-0. Bu arada Trabzonspor’a galibiyetin yanı sıra bir de transfer müjdesi geldi. Bordo-mavililer, 17 yıldır formasını giydiği Atletico Madrid ile sözleşmesini fesheden Saul Niguez ile anlaşmaya vardı. Yarın akşam Trabzon’da olacak İspanyol orta saha, Trabzonspor ile dört yıllık sözleşme imzalayacak.