Trump’tan Kanada ve Meksika’ya gümrük vergisi hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Şubat’tan itibaren Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere %25 oranında gümrük vergisi (tarife) uygulayacağını açıkladı. Bu karar, göçmen akını, fentanil ticareti ve ABD’nin ticaret açıklarını gerekçe göstererek alındı. Ancak, Trump Kanada ve Meksika’dan ithal edilen petrolün tarifeye dahil edilip edilmeyeceğine henüz karar vermediğini belirtti.

Trump: “Çin İçin de Vergi Gündemde”

Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Trump, Çin’e yönelik de yeni tarifeler getirmeyi planladığını söyledi. ABD Başkanı, Çin’in ABD’ye fentanil göndererek yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu öne sürdü ve bu sebeple ticari yaptırımların masada olduğunu belirtti. Trump, Çin’e uygulanacak yeni vergilerin oranı konusunda henüz net bir karar vermediğini ancak daha önceki seçim kampanyasında bu oranı %60’a kadar çıkarmayı düşündüğünü hatırlattı.

ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimleri Trump’ın ilk başkanlık döneminde başlamış ve uygulanan yüksek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD’nin Çin’den ithalatı 2018’den itibaren düşüşe geçmişti.

Kanada ve Meksika’dan Sert Tepki: “Misilleme Yapacağız”

Trump’ın tarifelerle ilgili açıklamalarına Kanada ve Meksika’dan sert tepki geldi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump’ın tarifeleri yürürlüğe koyması halinde Kanada’nın da karşı önlemler alacağını duyurdu. Trudeau, “Bu tarifeler Amerikalı tüketicilere pahalıya patlayacak. Fiyatlar yükselecek ve ticari ilişkilerimiz zarar görecek.” ifadelerini kullandı.

Meksika hükümeti de ABD’ye karşılık vereceklerini belirterek, ticari anlaşmalara aykırı bu adımın ikili ilişkileri zedeleyeceğini vurguladı. Meksika yetkilileri, Trump yönetiminin, bu tarifelerle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’na (USMCA) zarar verdiğini ifade etti.

Petrole Vergi Getirilirse Ekonomi Nasıl Etkilenecek?

Trump’ın Kanada ve Meksika’dan ithal edilen petrole de gümrük vergisi getirmesi durumunda, ABD içinde yakıt fiyatlarının hızla artabileceği belirtiliyor.

ABD’de rafinerilere gelen ham petrolün yaklaşık %40’ı ithal ediliyor ve bunun büyük bölümü Kanada’dan geliyor. Uzmanlar, ham petrole uygulanacak ek vergilerin doğrudan tüketiciye yansıyacağını ve bu durumun yakıt fiyatlarından gıda maliyetlerine kadar birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.

ABD’de artan yaşam maliyetleri göz önüne alındığında, Trump’ın tarifeleri, benzin ve gıda fiyatlarının yükselmesine yol açabilir.

Yeni Bir Ticaret Savaşı Mı Başlıyor?

Ekonomi uzmanları, Trump’ın başkanlığa dönüşüyle birlikte yeni bir ticaret savaşının fitilinin ateşlenebileceğini düşünüyor. ABD-Çin arasında yıllardır süregelen ticari gerginliklerin yanı sıra, Kanada ve Meksika’ya uygulanacak tarifeler ABD’nin Kuzey Amerika’daki ticari ortaklarıyla ilişkilerini daha da zorlayabilir.



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