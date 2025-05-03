İsrail’de binlerce dönüm kül oldu! Alevler Kudüs’e ulaştı

İsrail’de Kudüs yakınlarında başlayan büyük çaplı orman yangınları ülkeyi alarma geçirdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, yangınların kontrol dışı yayılması üzerine ulusal acil durum ilan etti. Tel Aviv ile Kudüs arasındaki ana karayolu saatlerce trafiğe kapatıldı, bölgedeki çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi.

İsrail’de 6 bin dönüm arazi yandı

Yetkililer, şimdiye kadar yaklaşık 6 bin dönüm orman ve tarım arazisinin kül olduğunu açıkladı. Kudüs Ormanları çevresinde hızla yayılan yangın, bazı dini kurumların boşaltılmasına yol açtı. Katolik cemaate ait üzüm bağları, zeytinlikler ve bazı binalarda büyük maddi hasar meydana geldi. Tarihi kiliselerin zarar görmediği belirtildi.

Aşırı sıcak ve kuraklık yangını körüklüyor

Yangınların bu denli büyümesinde, hava sıcaklığının 38 dereceyi aşması, düşük nem oranı ve saatte 100 km’ye ulaşan rüzgarlar etkili oldu. İsrail Meteoroloji Servisi, ülkenin son yüzyılın en kurak dönemini yaşadığını belirtti. Yıllık ortalama 530 mm yağış alan Kudüs’te bu yıl yağmur miktarı beklentinin çok altında kaldı.

155 ekip ve yabancı destek seferber oldu

İsrail İtfaiye ve Kurtarma Servisi, bölgede 155 ekibin aktif müdahale yürüttüğünü bildirdi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterler sürekli olarak kritik bölgelere su boşaltıyor. Yunanistan, İtalya, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkeler yangınla mücadeleye destek için hava araçları gönderdi. Filistin Yönetimi’nin yardım teklifine İsrail hükümeti henüz yanıt vermedi.

Yaralılar var, araçlar yandı

Yangın nedeniyle en az 12 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı, bazı itfaiyeciler ise hafif yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, insanların araçlarını terk ederek alevlerden kaçtığı ve bazı araçların kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Kudüs için hala risk var

Yangının büyük kısmı kontrol altına alınsa da bazı noktalarda alevler etkisini sürdürüyor. Yetkililer, özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yağışsız döneme girileceği için yeni yangın risklerinin sürebileceği uyarısında bulundu.

