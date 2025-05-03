İstanbul peş peşe sallanıyor! Depremler ne zaman bitecek?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 11.36’da merkez üssü Marmara Denizi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 18 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.

Deprem, İstanbul ve Tekirdağ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Özellikle Marmaraereğlisi’ne 24,87 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. Şu ana kadar can ya da mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’da artçılar sürebilir uyarısı

Deprem sonrası açıklama yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, “Enteresan bir durum oldu. Bu sarsıntı, 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin batısında meydana geldi. Ana depreme yakın bir konumda olduğu için artçı sayılabilir” dedi.

Artçı depremlerin 1,5 aya kadar sürebileceğini belirten Ersoy, “Kumburgaz Fayı üzerinde meydana gelen bu tip depremler endişelendirmemeli. 4 büyüklüğüne kadar olan depremler yıkıcı değildir ancak hissedilir. Silivri ve çevresinde hissedilmesi gayet normal” ifadelerini kullandı.

Son depremler listesi

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi’nde gün içerisinde 1,2 ile 3,7 arasında değişen büyüklüklerde birkaç deprem daha kaydedildi. Son depremlerin detayları şu şekilde:

11:36 – Marmara Denizi – 3,7 büyüklüğünde – 18 km derinlik

10:36 – Marmara Denizi – 1,8 büyüklüğünde – 13,4 km derinlik

10:15 – Marmara Denizi – 1,2 büyüklüğünde – 10,1 km derinlik

05:23 – Marmara Denizi – 2,2 büyüklüğünde – 10,2 km derinlik

