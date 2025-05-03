Donald Trump bu sefer Papa oldu!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı. Truth Social platformunda yayımlanan yapay zekâyla oluşturulmuş görselde Trump, beyaz cüppesi, altın haçı ve Papa şapkasıyla poz veriyor. Sağ işaret parmağını gökyüzüne uzattığı bu görsel, kısa sürede viral oldu.

Donald Trump’tan şaşırtan paylaşım

Donald Trump’ın bu paylaşımı, Papa Francis’in 21 Nisan’da hayatını kaybetmesinin ardından gündeme gelen halef tartışmalarının gölgesinde geldi. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray’da gazetecilere konuşan Trump, “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Ardından da “Bir tercihim yok ama New York’tan çok iyi bir kardinalimiz var, göreceğiz” demişti. Bu ifadeler, New York Başpiskoposu Timothy Dolan’ı işaret ettiği şeklinde yorumlandı.

Trump ve eşi Melania Trump, Papa Francis’in cenaze törenine katılmış, bu da Trump’ın göreve dönmesinden sonraki ilk yurt dışı ziyareti olmuştu. ABD’de yaklaşık yüzde 20’lik Katolik nüfusun Kasım ayında yapılan seçimlerde Trump’a yüzde 60 oranında destek verdiği belirtiliyor.

Papa Francis, geçmişte Trump’ın politikalarına karşı eleştirel bir duruş sergilemişti. Trump’ın 2016 seçim kampanyası sırasında gündeme getirdiği Meksika sınırına duvar inşa etme planına dair Francis, “Köprü değil de sadece duvar inşa etmek isteyen kim olursa olsun, Hristiyan değildir” demişti.

Yeni Papa’yı belirleyecek olan kardinal heyeti, 7 Mayıs’ta Vatikan’daki Sistina Şapeli’nde toplanacak.

