İsveç’te okula silahlı saldırı: En az 11 ölü

İsveç’in batısındaki Orebro kentinde bulunan yetişkin eğitim merkezi Campus Risbergska’da bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Yetkililer, İsveç tarihinin en ölümcül toplu saldırılarından biri olarak kaydedilen olayda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında saldırganın da bulunduğu belirtilirken, yaralı sayısı henüz netleşmedi.

İsveç’te kan donduran olay

Yetkililer, saldırının Salı günü öğleden sonra, ulusal sınavların ardından birçok öğrencinin okuldan ayrıldığı saatlerde gerçekleştiğini açıkladı. Olay sırasında bazı öğrenciler çevredeki binalara sığınırken, okulun diğer bölümleri tahliye edildi.

Saldırganın Kimliği araştırılıyor

Polis, saldırının nedenini henüz belirleyemezken, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve olayın terörle bağlantısının bulunmadığını duyurdu. Şüphelinin öğrenci olup olmadığı ya da okulla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığı netlik kazanmazken, saldırganın evine yapılan baskında elde edilen bulgular hakkında bilgi verilmedi.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer saldırıyı, “toplumumuzun temelini sarsan bir olay” olarak tanımlarken, Başbakan Ulf Kristersson da Stockholm’de yaptığı açıklamada, “Bugün tamamen masum insanlara karşı acımasız bir saldırıya tanık olduk. İsveç tarihindeki en kanlı silahlı saldırılardan biri. Olayın nasıl meydana geldiğini ve ardındaki motivasyonu zamanla öğreneceğiz, ancak şu an spekülasyon yapmamalıyız” ifadelerini kullandı.

İsveç’te okullarda silahlı saldırılar nadir görülüyor

İsveç, dünya genelinde güvenli ülkelerden biri olarak bilinse de son yıllarda okullarda bıçaklı ya da baltalı saldırılar yaşanmıştı. Ancak silahlı saldırılar nadir görülüyor. Orebro’daki bu saldırı, İsveç’teki en kanlı okul saldırısı olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirterek soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

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