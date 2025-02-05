Anketler Kimi İşaret Ediyor?

Cumhurbaşkanlığında Anketler kimi işaret ediyor? Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemleri yaklaşırken muhalefet tabanı başta olmak üzere tüm Türkiye bu soruya kitlenir. İşte yine benzer bir ortamda

Betimar Araştırma Şirketi’nin son anketi, Türkiye’nin siyasi arenasında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete göre, muhalefetin olası cumhurbaşkanı adayları arasında Mansur Yavaş, rakiplerine kıyasla daha yüksek bir destek oranına sahip. Bu durum, “Anketler Mansur Yavaş’a göz mü kırpıyor?” sorusunu akıllara getiriyor.

Resmi takvime göre seçimlere üç yıldan fazla bir süre olsa da, Türkiye’deki siyasi dinamiklerin hızı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirleme yöntemini şimdiden ilan etmesi, sürecin beklenenden daha hızlı ilerleyeceğine dair güçlü sinyaller veriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıklamış ve adayın parti üyeleri arasında yapılacak bir ön seçimle seçileceğini belirtmiştir.

Bu bağlamda, gözler her seçim dönemi öncesinde olduğu gibi yeniden anket şirketlerine çevrildi. Özellikle 2019 yerel seçimlerinden bu yana muhalefet seçmeninin gözünde “potansiyel cumhurbaşkanı” olarak değerlendirilen iki başarılı büyükşehir belediye başkanı, bu süreçte daha da ön plana çıkıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, aday belirleme süreciyle ilgili sergilediği temkinli tavır, bu konudaki merak ve ilgiyi artırıyor.

Betimar Araştırma Şirketi’nin gerçekleştirdiği son seçim anketi, bu ilginin nedenini daha da belirgin hale getiriyor. Ankete göre, Cumhur İttifakı’nın olası adayına karşı muhalefetin farklı isimleri şu destek oranlarını alıyor:



* CHP Genel Başkanı Özgür Özel: %23.8

* İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: %40.9

* Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: %52.3

Bu sonuçlar, Cumhur İttifakı’nın adayına karşı seçim kazanma potansiyeline sahip tek muhalefet adayının Mansur Yavaş olduğunu gösteriyor. Elbette, henüz ilan edilmemiş bir seçim için konuşmak erken olabilir. Ancak, Betimar Araştırma Şirketi’nin 2024 yerel seçimleri öncesinde Ankara ve İstanbul’da kazanan adayları isabetli bir şekilde tahmin etmesi, durumu daha da ilginç kılıyor.



CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine dair tartışmalar da hız kazanmış durumda. Parti içinde, adayın belirlenmesinde ön seçim yöntemi üzerinde duruluyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yol haritasını açıklamış ve adayın parti üyeleri arasında yapılacak bir ön seçimle seçileceğini belirtmiştir.

Bu gelişmeler, Mansur Yavaş’ın adaylık sürecine dair spekülasyonları artırıyor. Yavaş’ın, aday belirleme sürecine yönelik temkinli yaklaşımı ve kamuoyundaki yüksek destek oranları, onu muhalefetin en güçlü adaylarından biri haline getiriyor.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da muhalefetin potansiyel adayları arasında yer alıyor. Ancak, Betimar’ın anketine göre İmamoğlu’nun destek oranı %40.9 ile Yavaş’ın gerisinde kalıyor. Bu durum, muhalefet seçmeninin Yavaş’a olan ilgisini daha da artırabilecek bir durum olarak göze çarpıyor.



Sonuç olarak, Betimar Araştırma Şirketi’nin son anketi, Mansur Yavaş’ın muhalefetin en güçlü cumhurbaşkanı adayı olabileceğini gösteriyor. CHP’nin aday belirleme sürecindeki gelişmeler ve kamuoyunun eğilimleri, önümüzdeki dönemde siyasi atmosferin daha da hareketleneceğine işaret ediyor.

Bu süreçte, Mansur Yavaş’ın alacağı kararlar ve CHP’nin aday belirleme yöntemi, Türkiye’nin gelecekteki siyasi manzarasını şekillendirecek önemli faktörler arasında yer alıyor.

Kamuoyu, önümüzdeki günlerde bu konudaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.