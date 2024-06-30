İsviçre’de heyelan sebebiyle 4 kişi öldü

İsviçre’nin Valais ve Ticino kantonlarında şiddetli yağış ve eriyen karlar, heyelan ve sele neden oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, Ticino’daki Maggia Vadisi’nde meydana gelen heyelanda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 1 kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı.

İsviçre’de 300 kişi tahliye edildi

Vadideki bir köprünün su altında kaldığını aktaran polis, vadide bulunan bir kamp alanındaki kişilerin helikopterle tahliye edildiğini belirterek, yerel bir futbol turnuvasında bulunan 300 kişinin de yakında helikopterle tahliye edileceğini söyledi.

Polis, Valais’teki Saas-Grund’da 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade ederek, kantonun farklı bir bölgesinde ise 1 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Graubünden kantonundaki Misox Vadisi’nde 21 Haziran’da meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi ise kaybolmuştu.

Yetkililer, Cumartesi günü güneydoğu İsviçre’de etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın toprak kaymasına yol açması sonrasında üç kişinin kaybolduğunu söyledi.

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