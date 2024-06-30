Fransa’da aşırı sağ yüzde 34 önde

Fransa’da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ yüzde 34 ile yarışı önde götürüyor.

Anket kuruluşlarının tahminlerine göre, Fransa’daki yüksek riskli parlamento seçimleri, aşırı sağcı Ulusal Mitingi Pazar günkü ilk tur oylamada güçlü ancak kesin olmayan bir liderliğe taşıdı ve riskli kararının ardından merkezci Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir tokat daha indirdi. Seçmenleri üç hafta içinde ikinci kez sandık başına çağırmak.

Fransa’da Macron üçüncü sırayı alabilir

Fransız anket kuruluşları, Macron’un merkez partiler grubunun ilk tur oylamada üçüncü sırayı alabileceğini belirtti. Tahminleri, Macron’un kampını hem Marine Le Pen’in Ulusal Birlik Partisi’nin hem de antisemitizmle tarihi bağları olan göçmen karşıtı partisinin II. Dünya Savaşı’ndan bu yana Fransa’daki ilk aşırı sağ hükümeti kurmasını engellemek için güçlerini birleştiren yeni bir sol partiler koalisyonunun arkasına koydu.

Ancak önümüzdeki Pazar günü yapılacak nihai oylama öncesinde yine yoğun bir kampanya haftası yaşanacağından, seçimin nihai sonucu belirsizliğini koruyor.

Macron, seçmenleri ikinci turda aşırı sağa karşı miting yapmaya çağırdı.

Le Pen, seçmenleri Ulusal Birlik’e parlamentoda “mutlak çoğunluk” vermeye çağırdı. Ulusal Birlik çoğunluğunun, aşırı sağın, Fransa’nın “iyileşmesi” üzerinde çalışmak için parti başkanı Jordan Bardella’nın başbakan olduğu yeni bir hükümet kurmasını sağlayacağını söyledi.

Anket kuruluşlarının tahminlerine göre Ulusal Birlik, ilk tur oylarının tahmini üçte birini alarak parlamentonun alt kanadında ilk kez çoğunluğu kazanma şansına sahip ve bu, 2022’deki ilk turdaki %18’lik oylarının neredeyse iki katı. Parti, Macron’un parlamentoyu feshetmesine ve sürpriz oylama çağrısı yapmasına neden olan Avrupa seçimlerindeki başarısını sürdürüyor. İkinci tur belirleyici olacak ancak Macron’un politikalarının çoğuna düşman olan bir başbakanla iktidarı nasıl paylaşacağı konusunda büyük sorular açıkta bırakıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı ve aşırı solcu partilerin programlarının ülkeyi “iç savaşa” sürükleyebileceğini belirtti.

Hipokrat öneriyor: Prof. Dr. İlhan Gölbaşı: Sigara tüketen gençlerde yazın kalp krizi riski artar