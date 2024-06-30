Sri Lanka’da 4 balıkçı denizde buldukları şişedeki sıvıyı içtikten sonra öldü

Yerel basında çıkan haberlere göre, dört Sri Lankalı balıkçı denizde buldukları şişelerden bilinmeyen bir sıvı tükettikten sonra öldü ve diğer iki balıkçı da durumu kritik.

Denizcilerin, adanın güney kıyısındaki bir kasaba olan Tangalle’den yaklaşık 320 deniz mili uzakta şişeleri aldıklarında balık tutma gezisinde oldukları söylendi.

Sri Lankalı balıkçılar sıvıyı alkol sanmış

Sri Lanka Donanması gazetecilere yaptığı açıklamada, balıkçıların şişelerde alkol olduğunu düşünerek su içtiklerini söyledi.

Sri Lanka Balıkçılık ve Su Kaynakları Dairesi Genel Müdürü Susantha Kahawatte, çeşitli kuruluşlara yaptığı açıklamada, donanmanın onları kıyıya geri getirmeye çalıştığını söyledi.

Balıkçı gemisi Devon’da bulunan kişilere, tedavi için karaya dönmeleri için yeterli zaman olmadığı endişesiyle tıbbi yardım sağlandığı bildirildi.

Kahawatta, ulusal haber istasyonu Ada Derana’ya yaptığı açıklamada, balıkçıların şişelerden bir kısmını bölgede faaliyet gösteren diğer ekiplere dağıttığını söyledi.

Bu ekipleri bilgilendirmek için girişimlerde bulunulduğunu da sözlerine ekledi.

Donanma yerel medyaya Devon’un başka bir gemi tarafından kıyıya çekildiğini söyledi. 4 Haziran’da Tangalle’den yola çıktı.

Olayın, başkent Colombo’ya yaklaşık 120 mil (193 km) uzaklıkta bulunan sahil kasabasında, hala hayatta olan denizcilerin karaya geri gönderilmesi çağrısında bulunan protestolara yol açtığı bildirildi.

Yetkililer şimdi şişelerin içeriğini araştırıyor.



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