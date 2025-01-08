İtalya’nın Belcastro Köyünde “Hastalanmak Yasak”

İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde bulunan Belcastro köyü, sağlık hizmetlerindeki ciddi eksikliklere dikkat çekmek için eşine az rastlanır bir yöntem benimsedi. Köyün Belediye Başkanı Antonio Torchia, “hastalanmayı yasaklayan” ironik bir kararname yayımlayarak, yerel sağlık sisteminin zayıflığını gözler önüne serdi.

Belcastro köyü, nüfusunun yarısından fazlasının 65 yaş üstü olduğu, en yakın hastanenin 45 kilometre mesafede bulunduğu bir yerleşim yeri. Sağlık hizmetlerinin eksikliği ve köydeki nöbetçi doktor muayenehanesinin genellikle kapalı olması, köy sakinlerinin sağlık sorunları karşısında büyük zorluklar yaşamasına neden oluyor.

Sağlık Hizmetlerinden Daha Tehlikeli Olan Şey: Yollar

Belediye Başkanı Torchia, kararname ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yasağı, bir şaka yollu protesto olarak değerlendiriyorum. Yerel yöneticilere sesimizi duyurmanın başka bir yolu kalmadı” dedi. Ayrıca, hastaneye ulaşmak için kullanılan yolların bile hastalık riskinden daha tehlikeli olduğunu ifade etti.

Kararnamenin Maddeleri

İronik olarak yayımlanan kararnameye göre, köy sakinlerine sağlıklarını riske atacak hiçbir davranışta bulunmamaları, ev kazalarından kaçınmaları ve spor gibi fiziksel aktivitelerden uzak durmaları tavsiye edildi. Özellikle acil tıbbi müdahale gerektirecek hastalıklara yakalanmaktan kaçınmaları gerektiği de belirtildi.

Köyde Sağlık Krizi

Belcastro, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle tanınan bir köy olmasına rağmen, sağlık hizmetlerinin eksikliği nedeniyle sakinlerinin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Köyde acil sağlık hizmeti almanın neredeyse imkansız olduğunu belirten Torchia, “Bu kararname bir mesajdır. Yerel yöneticilerin sağlık sistemini güçlendirmek için acilen harekete geçmesi gerekiyor” dedi.

Kamuoyunda Tepki ve Destek

Kararname, hem yerel halk hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar durumu “trajikomik” olarak değerlendirirken, diğerleri bu ironik yöntemin sağlık sisteminin çöküşüne karşı dikkat çekici bir hamle olduğunu savundu.

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