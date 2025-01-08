Türk Edebiyatının Çınarı Selim İleri Hayatını Kaybetti

Türk edebiyatının üretken ve değerli isimlerinden, yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, 75 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan İleri’nin vefatı, edebiyat dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Edebiyat Dünyasına Damga Vuran Bir İsim

Selim İleri, 1970’lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı ve inceleme gibi pek çok edebi türde nitelikli eserler üreterek çağdaş Türk edebiyatına önemli katkılarda bulundu. Eserlerinde toplumsal değişimleri, bireylerin iç dünyalarını ve İstanbul’un kültürel dokusunu etkileyici bir üslupla işledi.

Ödüllerle Taçlanan Bir Kariyer

İleri, 1998 yılında “Devlet Sanatçısı” unvanına layık görülürken, 2012 yılında ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nü alarak Türk edebiyatına katkılarının değerini bir kez daha kanıtladı.

Senaryo ve Eleştirmenlikte Ustalık

Edebiyatın yanı sıra, senaryo yazarlığında da başarılı işlere imza atan Selim İleri, 20’den fazla senaryo yazarak Türk sinemasına önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık ve Cumhuriyet gibi prestijli gazete ve dergilerde yayımladığı inceleme ve eleştirileriyle edebiyat dünyasına rehberlik etti.

Kültür ve Sanata Adanmış Bir Hayat

Selim İleri, sadece yazılarıyla değil, aynı zamanda radyo ve televizyonlarda sunduğu kültür-sanat programlarıyla da sanatseverlerin gönlünde yer edindi. Köşe yazarlığı yaptığı dönemlerde de edebiyat, sanat ve kültür dünyasına ışık tutan analizlere imza attı.

İtalya‘nın Calabria bölgesindeki Belcastro köyü, sağlık hizmetlerindeki yetersizliklere dikkat çekmek için sıra dışı bir kararnameye imza attı. Belediye Başkanı Antonio Torchia, köy sakinlerine “hastalanmayı yasaklayan” bir talimat yayımladı.

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