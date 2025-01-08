Los Angeles’ta orman yangını: 30 bin kişi tahliye edildi

ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles kentini etkisi altına alan şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle başlayan orman yangınları, büyük bir alanı etkiledi. Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu yangında, yaklaşık 30 bin kişi için tahliye kararı alındı.

California Valisi Gavin Newsom, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, Los Angeles’ta “acil durum” ilan edildiğini duyurdu.

Tahliye ve Müdahale Çalışmaları

Yangının şiddetli rüzgarlarla hızla yayıldığı belirtilirken, tahliye edilen kişilerin güvenli bölgelere sevk edildiği öğrenildi. Yangına, hava ve kara ekiplerinin yoğun müdahalede bulunduğu, ancak rüzgarların yangını kontrol altına almayı zorlaştırdığı bildirildi.

California İtfaiye Departmanı yetkilileri, bölgedeki hava koşullarının yangın riskini artırdığını belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları ve yetkililerin talimatlarına uymaları konusunda uyardı.

Acil Durum İlan Edildi

Vali Gavin Newsom, yangınların etkili olduğu bölgelerde kamu düzeninin sağlanması ve yardım çalışmalarının hızlandırılması amacıyla “acil durum” ilan ettiklerini açıkladı. Newsom, “Yangına müdahale için tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Halkımızın güvenliğini sağlamak birinci önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

Los Angeles’taki bu büyük yangın, California’nın orman yangınlarıyla mücadelede karşı karşıya olduğu zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Uzmanlar, şiddetli rüzgarların ve yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor.

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