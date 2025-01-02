İsviçre’de ‘Burka Yasağı’ yürürlüğe girdi

İsviçre’de kamuya açık alanlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin yasaklanmasını öngören ‘Burka Yasağı’, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. Kamu güvenliğini ve toplumsal uyumu artırmayı hedefleyen yasa, restoranlar, toplu taşıma araçları ve mağazalar gibi alanlarda yüzü kapatan giysilere izin vermiyor.

Sağlık, güvenlik ve dini ibadet yerleri gibi istisnalar içeren düzenlemeye uymayanlara 1000 İsviçre frangına kadar para cezası uygulanacak. Referandumda yüzde 51,2 oyla kabul edilen yasa, ülkede hararetli tartışmalara neden oldu.

Las Vegas‘ta Trump Oteli önünde park halindeki bir Tesla Cybertruck’ın patlaması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi hafif yaralandı. Araçta yakıt bidonları ve havai fişek rampaları bulundu. Aynı gün New Orleans’ta 15 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı araçlı saldırı ile bağlantı ihtimali araştırılıyor.

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