Kartalkaya’da ölü sayısı 66!

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan, içinde 200’den fazla kişinin bulunduğu Grand Kartal Otel’de yangın çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ölenlerin sayısının 66 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangında 66 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin yaralandığını duyurdu.

Olayın ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu…

Bakan Yerlikaya, “Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Kartalkaya’da meydana gelen yangında 66 vatandaşımızı yitirdik 51 yaralı var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir vardı. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.27’de alındı. İlk müdahale 04.15’te yapıldı. Toplam 156 araç ve 428 personel çalışmalarda yer aldı” diye konuştu ve şöyle devam etti:

“Hepimizin merak ettiği şey, yangının çıkış sebebi, idari soruşturmayı biz yapıyoruz. Ruhsat sürecinden iskan sürecine varıncaya kadar tamamı incelenecek. Buna vesile olan kimlerse bir kusur hata, ne varsa bilin ki bunların gereği yapılacak.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Ayrıca, taburcu olanların sayısının 17 olduğunu açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan sınıflandırma denetimleri yapılmış, bu denetimlerde ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. İtfaiye tarafından olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor” dedi.

Ersoy, Grand Kartal Otel’de yangın merdiveni olmadığı iddialarının sorulması üzerine “2 tane yangın merdiveni var” dedi.