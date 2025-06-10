Japon savaş gemisi Avustralya’da

Japonya’nın en yeni savaş gemilerinden JS Yahagi, Avustralya’nın Kuzey Toprakları’ndaki Darwin limanına ulaştı. Mogami sınıfı bu stealth fırkateynin ziyareti, Avustralya’nın 6,5 milyar dolarlık genel maksat fırkateyn projesi için verilen teklifin en önemli göstergelerinden biri olarak yorumlanıyor. Tokyo yönetimi, bu projeyle yalnızca askeri bağları güçlendirmeyi değil, savunma sanayisinde küresel bir oyuncu olmayı da hedefliyor.

Japonya’nın iddialı teklifi

Mitsubishi Heavy Industries’in liderliğini yaptığı Japon teklifinin en dikkat çeken yönü, Japonya’nın Avustralya donanmasına öncelik vereceğini açıklaması oldu. Japon Savunma Bakanı Gen Nakatani, projenin hem Japonya’nın deniz gücünü geliştirmek hem de Avustralya ile iş birliğini derinleştirmek açısından kritik olduğunu belirtti. Tasarımda ileri savunma sistemleri, denizaltı ve hava tehditlerine karşı üstün yetenekler ve yalnızca 90 kişilik küçük bir mürettebatla görev yapabilme kabiliyeti öne çıkıyor.

“Daha az insan, daha fazla teknoloji”

Geminin komutanı Masayoshi Tamura, Avustralya yayın kuruluşu ABC’ye verdiği demeçte, Mogami sınıfının “daha küçük, daha az personelle ve gizlilik odaklı” tasarlandığını vurguladı. Avustralya Kraliyet Donanması’nın yaşadığı personel sıkıntısı göz önünde bulundurulduğunda, bu özellikler Japon tasarımını cazip hale getiriyor.

Almanya ile başa baş rekabet

SEA 3000 adı verilen fırkateyn projesinde Japonya’nın yanı sıra Almanya da güçlü bir aday. Thyssenkrupp Marine Systems’in MEKO A-200 modeliyle yarıştığı projede, Avustralya hükümeti bu yıl içinde karar verecek. Savunma Bakanı Richard Marles, “Her iki teklif de çok etkileyici. En kısa sürede karar vereceğiz” dedi.

Japonya ve Avustralya arasında artan askeri yakınlaşma

JS Yahagi’nin ziyareti, iki ülke arasında artan savunma iş birliğinin son halkası oldu. Geçtiğimiz yıl Avustralya ve Japonya, Çin’in bölgedeki artan faaliyetlerine karşı ortak askeri tatbikatların artırılması konusunda anlaşmıştı. Kasım ayında Darwin’de düzenlenen üçlü toplantıda, Avustralya, Japonya ve ABD savunma bakanları, ortak operasyon planlamalarında derinleşme kararı almıştı. Japon birlikleri artık ABD Deniz Piyadeleri’nin Darwin’deki yıllık eğitim döngülerine dahil ediliyor.

