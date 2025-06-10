Rusya’dan Ukrayna’ya bir günde iki saldırı

Rusya, Ukrayna’ya yönelik son günlerin en yoğun insansız hava aracı saldırılarını gerçekleştirdi. Başkent Kiev gece yarısından sonra hedef alınırken, güneydeki Odesa kentinde doğumhane ve sağlık tesislerine düzenlenen saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı. Saldırıların, Ukrayna’nın Rusya içindeki hedeflere yönelik gerçekleştirdiği “Örümcek Ağı Operasyonu”na karşılık olduğu bildirildi.

Kiev’de dört ayrı bölge aynı anda vuruldu

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, salı sabahının erken saatlerinde Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, kentin dört farklı bölgesinde eş zamanlı patlamaların meydana geldiğini duyurdu. Kliçko, “Başkent üzerinde yoğun saldırı devam ediyor. Herkes sığınaklarda kalmalı” uyarısında bulundu. Şehrin askeri yöneticisi Timur Tkaçenko ise düşürülen İHA’ların parçalarının farklı binalara isabet ettiğini, konutlarda ve depolarda yangın çıktığını açıkladı.

Odesa’da hastane hedefte

Ukrayna’nın güneyindeki Odesa şehrinde ise doğrudan sağlık altyapısı hedef alındı. Bölge Valisi Oleh Kiper, saldırıya uğrayan doğumhane ve sağlık merkezinde hastalarla sağlık personelinin zamanında tahliye edildiğini duyurdu. 59 yaşındaki bir erkek saldırıda hayatını kaybederken, yaralanan dört kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Vali Kiper, ambulansların da hasar gördüğünü belirtti.

“Örümcek Ağı Operasyonu” sonrası tırmanan gerilim

1 Haziran’da Ukrayna’nın Rusya içindeki askeri hava üslerine düzenlediği gizli İHA operasyonunun ardından tansiyon yeniden yükselmişti. Moskova yönetimi pazartesi günü Ukrayna’ya yönelik büyük bir İHA saldırısı düzenlemişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Putin’in “çok sert bir karşılık vereceği” sözünü verdiği aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Saldırıların gölgesinde pazartesi günü Ukrayna ile Rusya arasında hasta ve ağır yaralı esirleri kapsayan bir takas süreci başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, esir değişiminin aşamalarla gerçekleşeceğini ve sürecin “çok hassas detaylar” barındırdığını belirtti. 25 yaş altı askerler ve yaklaşık 12 bin askerin naaşlarının da takas kapsamında olduğu bildirildi.

