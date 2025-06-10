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Danıştay Hakimi’nden intihar girişimi

Danıştay Hakimi Ahmet Hamidi, bayram ziyareti için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasında başından vurulmuş şekilde bulundu

NationalTurk NL10/06/2025
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Danıştay Hakimi Ahmet Hamidi, bayram ziyareti için gittiği Mardin'de kaldığı otel odasında başından vurulmuş şekilde bulundu
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1 Danıştay Hakimi ağır yaralandı
1.1 Adalet Bakanlığı: Saldırı değil, intihar girişimi

Danıştay Hakimi ağır yaralandı

Danıştay Hakimi Ahmet Hamidi, bayram ziyareti için Ankara’dan önce Batman’a ardından da Mardin‘e gitti. Hamidi’nin kaldığı oteldeki odasından gelen silah sesi üzerine çalışanlar odaya koştu. Görevlilerin kanlar içinde bulduğu Ahmet Hamidi’nin başından vurularak ağır yaralandığı tespit edildi.

Adalet Bakanlığı: Saldırı değil, intihar girişimi

Danıştay’da görevli 42 yaşındaki Tetkik Hakim Ahmet Hamidi, Mardin’in Artuklu ilçesinden nakledildiği Mardin’de yoğun bakıma alındı. Adalet Bakanlığı hayati tehlikesi devam eden Hamidi ile ilgili olarak, “Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin’de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir” açıklamasını yaptı.

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