Bulgaristan’da vize prosedürlerinde değişiklik

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, 2011 yılından bu yana yürürlükte olan vize rejimi düzenlemelerinde değişiklik ve ilaveler içeren yeni bir tasarıyı kabul etti. Bu düzenlemeler, Bulgaristan’ın vize süreçlerini Schengen vize kriterleriyle uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

Schengen Standartlarına Geçiş

Yeni yasa düzenlemesi, uzun süreli ikamet vizeleri için ulusal prosedürlerin iyileştirilmesini öngörüyor. Böylece, Bulgaristan’ın vize süreçleri Schengen standartlarıyla daha uyumlu hale gelecek. Bu adım, ülkenin Avrupa Birliği içindeki entegrasyon sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

Biyometrik Veri Toplama Süreci Genişliyor

Düzenlemeler, vize adaylarının biyometrik verilerinin toplanmasında yeni imkanlar tanıyor. Temsilcilik sözleşmesi bulunan ülkelerdeki dış tedarikçilerin bilgi toplamasına hukuki zemin hazırlayan bu değişiklik, başvuru sürecinde daha fazla esneklik sağlayacak.

Yoğunluk Azalacak

Yeni düzenlemeyle, uzun vadeli vize başvurularının yapılabileceği yerlerin kapsamı genişletilecek. Bu, Bulgaristan’ın yurtdışındaki temsilciliklerinin üzerindeki yoğunluğu azaltarak daha hızlı ve etkili bir hizmet sunulmasını sağlayacak.

Vize Sürecinde Kolaylık

Bulgaristan hükümetinin bu adımı, vize başvurusu yapmak isteyen kişiler için süreçleri kolaylaştırmayı ve başvuruların daha geniş bir coğrafyada kabul edilmesini sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda, ülkenin Schengen sistemine entegrasyon çalışmalarına katkıda bulunuyor.

Bulgaristan‘da tarım arazisi fiyatları yüzde 10-20 oranında düşüş gösterdi. Uzmanlar, siyasi istikrarsızlık ve Ukrayna’daki savaşın piyasalara olan etkisinin bu düşüşte belirleyici olduğunu belirtiyor.

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