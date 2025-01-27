Jeju Air Kazasına ilişkin ön rapor yayınlandı

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, 29 Aralık’ta Muan Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen trajik Jeju Air kazasına ilişkin hazırladığı ön raporu kamuoyu ile paylaştı. Boeing 737-800 tipi uçağın kara kutusunun (uçuş veri kaydedicisi ve kokpit ses kaydedicisi), iniş pistine yaklaşmadan 2 kilometre önce, saat 08:58:50’de çalışmayı durdurduğu tespit edildi.

Kaza Sonrası İlk Bulgular

Uçak, inişten dört dakika önce pist yakınındaki yerel bir alıcıya çarptı.

Kazadan sadece iki kişi sağ kurtulurken, 181 yolcu ve mürettebattan 179’u hayatını kaybetti.

Kazanın nedeni henüz netleşmedi, ancak kuş çarpmasının da aralarında bulunduğu çeşitli olasılıklar araştırılıyor.

Uluslararası İnceleme Süreci

Raporda, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) ve ilgili ülkelerin havacılık otoritelerine gönderilecek bilgiler yer alıyor. ICAO kuralları, kazadan sonraki 30 gün içinde ön rapor hazırlanmasını, nihai raporun ise 12 ay içinde tamamlanmasını gerektiriyor.

Kuş Çarpması İhtimali

Kazanın kuş çarpması nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilirken, çarpma anının kesin zamanlaması, kuş sayısı ve türleri henüz doğrulanmadı.

Ailelere Bilgilendirme Yapıldı

Ulaştırma Bakanlığı, ön raporun detaylarını 27 Ocak Cumartesi günü düzenlediği bir toplantıda kazazedelerin ailelerine aktardı.

Kapsamlı Analiz Devam Ediyor

Bakanlık yetkilileri, uçuş veri kaydedicisi (FDR) ve kokpit ses kaydedicisinin (CVR) analiz edilmesinin birkaç ay sürebileceğini belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla kazanın tam nedeni açıklığa kavuşacak.



Güney Kore‘deki Muan Uluslararası Havalimanı’nda yaşanan trajik uçak kazasının ardından, pist sonundaki beton duvar kaldırılarak lokalizatör sistemi daha güvenli bir şekilde yeniden inşa edilecek.

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