Suriye’nin inşasında tüm halkın katılımı şart

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Suriye’nin yeniden inşasında, halkın tüm kesimlerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. SMDK, ulusal uzlaşının ancak Suriyelilerin toplumsal katılımıyla mümkün olacağını belirtti.

Şam’da dini liderlerle görüşme

SMDK Üyesi Ahmed Bakkora, başkent Şam’da Suriye halkının farklı kesimlerini temsil eden dini liderler, kanaat önderleri ve Beşşar Esed rejimi dönemindeki eski yetkililerle bir araya geldi. SMDK’nın yazılı açıklamasına göre, görüşmelerde toplumsal uyum ve iç barışın sağlanması için yapılması gereken adımlar ele alındı.

Bu kapsamda, Ermeni Katolik Patriği George Asaduryan ve Monsenyör George Bahi’nin koordinasyonuyla Şam Kilise İzci Heyeti ile görüşen Bakkora, Suriye’nin inşasında Hristiyan topluluğunun da rol almasının önemine dikkat çekti. Görüşmelerde, Suriyeli tüm kesimlerin haklarının korunması ve devlette oluşan boşluğun halkın tüm kesimleriyle doldurulması konuları masaya yatırıldı.

“Tüm kesimlerin katılımı şart”

Bakkora, Şam’daki temaslarında yaptığı açıklamada, ülkenin içinden geçtiği sürecin “çok hassas” olduğunu belirtti. Geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine işaret eden Bakkora, SMDK’nın bu süreci olumsuz girişimlere fırsat vermeden yönettiğini vurguladı.

Bakkora, “Suriye halkının elde ettiği bu zaferin kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. SMDK, Suriyelilerin hedefi olan demokratik sivil devleti kurmak için gereken her şeyi yapıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye halkının, yıllardır devam eden savaştan sonra barış ve istikrar içinde yaşamaya ihtiyacı olduğunu ifade eden Bakkora, kapsamlı ulusal uzlaşının, hiçbir ayrım yapılmaksızın Suriye halkının tüm kesimlerinin inşa sürecine katılımıyla gerçekleşeceğini dile getirdi.

“Suç işleyenler adalete teslim edilmeli”

Suriye halkının güvenini yeniden kazanmanın temel adımlardan biri olduğunu belirten Bakkora, güvenin yeniden tesis edilmesi için suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Değişimin Suriye’de bir ulusal proje olduğunu söyleyen Bakkora, Suriye halkının tüm kesimlerinin bu projenin bir parçası olması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, toplumsal uzlaşı sürecine tüm kesimlerin eşit bir şekilde dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Uzlaşı ve iç barış hedefi

SMDK’nın, Suriye’deki iç barışın sağlanması ve toplumsal uyumun inşa edilmesi için çeşitli temaslarda bulunduğu biliniyor. Bu kapsamda, dini liderler, kanaat önderleri ve eski yetkililerle yapılan görüşmeler, geçiş sürecinin daha sağlıklı yönetilmesi açısından önem taşıyor.

Bakkora’nın yaptığı görüşmelerde, Suriye’nin geleceğine dair ulusal birliğin önemi vurgulanırken, demokratik sivil bir devlet inşa etme hedefinin altı çizildi. SMDK, tüm Suriyelilerin barış içinde ve onurlu bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla bu tür temasları sürdüreceğini belirtti.

2018’de Suriye‘nin Doğu Guta bölgesindeki kimyasal saldırıda eşini ve dört çocuğunu kaybeden Tawfiq Diam, yıllar sonra ilk kez konuştu. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) göre saldırıdan Suriye rejimi sorumlu. Mağdurlar, adalet talep ediyor.

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